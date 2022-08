Sor Nadieska clama justicia "real" para los cubanos, no la de los que han dado "orden de combate" contra el pueblo

La superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, Sor Nadieska Almeida, demandó justicia para los cubanos que reclaman el respeto a sus derechos y criticó la represión ejercida por las autoridades contra los manifestantes pacíficos, en un largo post publicado este fin de semana en su cuenta de Facebook.

"(...) no puedo dejar de expresar la rabia, el dolor, la impotencia, el deseo profundo que me habita de VER justicia, la real, no la que supuestamente nos hacen creer que vivimos. NO, esa lo único que está haciendo es favorecer a los injustos, a los represores, a la policía a la que le han dado "orden de combate", y actúa con impunidad, incluso golpeando a menores, recordemos lo acontecido en Nuevitas", señaló la religiosa.



Sor Nadieska expresó su anhelo de una justicia verdadera para quienes se han atrevido a alzar la voz, tanto en las protestas públicas como en las redes sociales, para exigir al gobierno el acceso a servicios básicos y el respeto a las libertades fundamentales.

La organización Justicia 11J estimó la semana pasada que más de 40 personas fueron arrestadas después de dos noches consecutivas de protestas, el 18 y 19 de agosto, en Nuevitas, Camagüey.

"No, yo no quiero esa justicia, no quiero que sigan apresando a quienes con valentía salen a pedir comida, luz, libertad, todo lo BÁSICO Y NECESARIO, y los desaparecen, apresan. Yo quiero la justicia que habla de podernos expresar a través de las redes sociales o en cualquier lugar y sin miedo a que golpeen con las tonfas, a que disparen porque poseen armas y con ellas “poder”, o simplemente te obliguen a adentrarte en un carro de policía sin explicaciones o bajo amenazas... Y no lo estoy inventando, esto está ocurriendo, y muy seguido", advirtió la superiora de las Hijas de la Caridad.

Aclaró, además, que tampoco quiere que los cubanos tomen la justicia por sus propias manos, apremiados por todo lo que han reprimido internamente: "cansancio, fatigas, dolor, pérdidas de familiares, o estos presos y pagando con creces en esos lugares de castigo, represiones, torturas", enumeró.

La religiosa apeló a su fe, Dios, pero también a quienes controlan el sistema judicial y de derecho en Cuba.

"Pidamos a Dios amar la justicia y el derecho. Aún más, pidamos a Dios que quienes tienen en sus manos la posibilidad de la justicia y el derecho, ENTIENDAN de una buena vez que este pueblo reclama lo que nos pertenece por DERECHO, porque lo que toca, no se mendiga. No queremos por caridad lo que nos pertenece por justicia", subrayó.

Sor Nadieska dijo que anhela una Cuba libre, en la que todos sean hermanos, y elevó su plegaria a la Virgen para que haga su sueño realidad.

"Queremos, quiero, sueño una nación diferente, porque en ella mi corazón anhela, como el de muchos, la libertad y la tranquilidad donde, como reza el canto: "Todos seamos hermanos". Así lo pido confiadamente a nuestra Madre y Patrona la Virgen de la Caridad, a quien confío una y otra vez a mi amado pueblo cubano", concluyó.

En junio pasado, la monja dio testimonio en otro post en la red social de la situación de pobreza que viven los cubanos, en medio de la persecución política, la manipulación de los gobernantes, la violencia, la corrupción, la emigración como única salida y la profunda desesperanza que reina en la isla.