"Son unos torturadores", opositor dice que en plena crisis de su enfermedad fue llevado del hospital a la cárcel de Boniato

El activista de la organización opositora Alianza Democrática Oriental, Eldris González Pozo, ha visto su salud empeorar en la cárcel, especialmente en los últimos días y responsabiliza de ello a la policía política y a los funcionarios implicados en "todos los abusos que han estado ocurriendo" en su caso.

El trabajador por cuenta propia, cumple desde el 18 de mayo de 2021, una condena de tres años en la prisión Confianza, en la carretera de Mar Verde, por los presuntos delitos de atentado, desacato y desobediencia, luego que una inspectora estatal de la ciudad de Santiago de Cuba lo denunciara por presiones de la Seguridad del Estado, como explica González Pozo a Radio Martí.

El reo sufrió un infarto la semana pasada en la cárcel de mayor rigor de Boniato, adonde fue llevado por oficiales de la policía política, que lo sacaron del Hospital Provincial Saturnino Lora, donde estaba internado por complicaciones de una enfermedad que sufre desde los 18 años de edad: espondilitis anquilosante en la base de la columna vertebral.

“Allí a los dos días de estar hospitalizado, reportado de grave, porque estaba en crisis por mi padecimiento, se personó el mayor Barrientos, director de la prisión Confianza y un teniente coronel, llamado Camilo, jefe de la sección 21 de la Seguridad del Estado. Me dijeron que tenían información de que yo me iba a manifestarme en ese centro médico en contra del Primero de Mayo y que por medidas de seguridad me trasladarían para la cárcel de máxima seguridad de Boniato, incluso los médicos le dijeron a los oficiales que el traslado sería bajo su responsabilidad”, contó el activista.

Estando ya en Boniato, donde el opositor se plantó en huelga de hambre en rechazo por el traslado, el martes 3 de mayo sufrió un infarto, por lo que fue trasladado nuevamente a la institución de salud.

El martes recibió el alta médica y se encuentra en "licencia extrapenal temporaria por seis meses".

"El día 30 de octubre tengo que presentarme nuevamente a la prisión Confianza para seguir cumpliendo mi condena, la licencia se había pedido por mi enfermedad y el faltante de medicamentos, no tiene nada que ver con el infarto", explicó.

"Mi patología es una enfermedad degenerativa, similar a un cáncer en los huesos, el padecimiento te priva de hacer esfuerzos físicos, cuando estás en crisis no se puede caminar, y no tengo tratamiento médico alguno porque no existe en el país el medicamento que tengo que consumir, está en falta total , se trata del metotrexato. No lo hay en Cuba”, agregó Eldris.

“Una vez más se demuestra que son unos torturadores, están las pruebas que son reales, hasta las firmas de los médicos, todo eso fue una manipulación de la policía política cubana para amedrentarme y siempre quedan impunes y nunca pasa nada. Lo que hicieron conmigo ellos deben de pagarlo en algún momento de esta vida, no es justo”, concluyó el cuentapropista y opositor.

En 2007, González Pozo fue expulsado de la Universidad de Oriente donde cursaba el quinto año de la carrera de Derecho, debido a una protesta de estudiantes por las malas condiciones de vida en los albergues y la mala alimentación.