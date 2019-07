Solidaridad mundial por los uigures confinados en China

La Dama de Blanco y exprisionera política Marieta Martínez estuvo detenida por 48 horas en la unidad policial de la calle Zanja en La Habana.

Momentos después de haber sido liberada este viernes, Martínez concedió una entrevista vía telefónica a Radio Televisión Martí y explicó lo sucedido durante su arresto.

"Salía el miércoles y me coge el represor Arturo Montenegro y me dice que lo acompañara a la Unidad de Zanja, entonces ahí en la unidad de Zanja me tuvo hasta la una de la tarde en la parte de los calabozos, pero no dentro del calabozo. Luego me montó en una patrulla y me trasladó hasta la unidad de Guanabacoa, el mismo miércoles. Estuve desde la 1pm hasta la 5 pm dentro de la patrulla, esperando que le dieran orden de dejarme ahí”, relató la integrante de Damas de Blanco.

La líder y vocera del grupo opositor femenino, Berta Soler Fernández, había denunciado en su cuenta de Twitter la detención de Martínez, quien fue condenada a tres años de cárcel en abril de 2016 y liberada en 2017, cuatro meses después de corresponderle la libertad condicional.

En numerosas ocasiones Martínez ha sido arrestada y maltratada por las autoridades, como ha denunciado ella misma, y ha sido deportada a Camagüey, su ciudad de origen, aunque lleve varios años residiendo en la capital cubana.