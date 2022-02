Sociedad civil cubana aboga por la libertad de presos políticos; "Los juicios no son justos", declara Dimas Castellanos

La reconocida opositora cubana Martha Beatriz Roque Cabello contó a Radio Martí su insólita detención el lunes cuando oficiales del Ministerio del Interior la trasladaron sin rumbo fijo dentro de una patrulla policial y fue rechazada como detenida en una estación policial. Todo esto en el municipio de 10 de octubre, en La Habana, donde ella reside.

La exprisionera política del Grupo de los 75 se disponía a asistir a una misa en una iglesia cercana a su vivienda cuando fue detenida a las siete menos cuarto de la noche por un hombre vestido de civil que se identificó únicamente como ‘un oficial del Ministerio del Interior’.

"Cada vez son más violatorios de las leyes porque se supone que una autoridad, cuando te vaya a detener, se identifique", apuntó la responsable del Centro Cubano de Derechos Humanos y agregó luego detalles de lo sucedido:

"Me empezaron a dar vueltas por todo 10 de Octubre. Me llevaron hasta la estación de policía de Aguilera y ahí se bajó el chofer de la patrulla y parece que le dijeron que no me dejara ahí y me siguió dando vueltas por todo 10 de Octubre (...) Después me estacionaron como a 10 cuadras de mi casa y me tuvieron ahí estacionada casi una hora, metida dentro de la patrulla. Pues duró hasta las nueve de la noche, hasta que me dejaron en mi casa".



Roque Cabello lamentó el despilfarro de recursos para ejecutar acciones represivas en la isla donde "no hay gasolina para los carros de muerto, no hay gasolina para las ambulancias, pero sí hay gasolina para las perseguidoras".

La opositora dijo a Radio Martí, que horas antes a su detención de más de dos horas, fue víctima de un acto de repudio en su propia casa donde fue amenazada para que no saliera de su vivienda.

"Vinieron en horas de la tarde a las 4 de la tarde “los factores”, como ellos dicen, los factores son el partido (Partido Comunista de Cuba), los CDR (Comité de Defensa de la Revolución), la Federación de Mujeres Cubanas y ex miembros de las Fuerzas Armadas retirados y vinieron a amenazarme y decirme que no podía salir, que sabía lo que me esperaba si salía, etc.", relató.