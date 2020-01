Situación de los derechos humanos en Cuba en 2019

Un balance de la situación de los derechos humanos en Cuba durante el año 2019 refleja un notable incremento de la represión gubernamental.

Las autoridades cubanas siguieron castigando a los opositores pacíficos por sus actividades en defensa de los derechos humanos en 2019.

José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica Cuba (UNPACU), Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Vaillant y José Pupo Chaveco, activistas de dicha organización, permanecen detenidos sin juicio desde el pasado 1 de octubre.

“A lo largo de los años, los nombres de los presos de conciencia de Cuba han cambiado, pero las tácticas del estado se han mantenido casi exactamente iguales”, dijo en el mes de agosto, la directora de América para Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.

Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo a Radio Televisión Martí que en la isla persiste la represión, el hostigamiento y las amenazas a quienes reclaman más libertad, pero también para toda la sociedad cubana.

"Se mantiene en los mismos niveles, evidentemente obedece al aumento del descontento, a la degradación social, a la crisis económica sostenida en la vida de los cubanos", comentó González Raga.

El director del OCDH, con sede en España, llamó la atención sobre el aumento en la cifra de "regulados", aquellas personas a quienes se les prohíbe salir de la isla de manera temporal. Numerosos periodistas, blogueros, artistas, activistas independientes y miembros de la sociedad civil cubana no pudieron asistir a eventos internacionales por esta política.

"Es una nueva forma de represión que se ha inventado el gobierno, que sigue manteniendo la discrecionalidad a la hora de permitir salir o no", comentó González Raga.

La medida provocó la protesta cívica de muchos ciudadanos a lo largo de todo el año.

Las Damas de Blanco que abogan por la liberación de todos los presos políticos y la libertad del pueblo cubano, son sistemáticamente reprimidas.

El Centro Cubano de Derechos Humanos que supervisa la expresa política Martha Beatriz Roque Cabello, denunció el empleo de nuevas tácticas represivas por parte de las autoridades cubanas, que han optado por restringir las libertades de movimiento a los activistas y opositores en la isla.

"Entre las cosas novedosas que hace ahora el régimen es el hecho de no dejar salir a las personas de la casa. Por ejemplo, muchísimas personas durante la visita de los reyes de España no le permitían salir a la calle, a otras personas no le permitieron salir durante el 500 aniversario de la fundación de la Ciudad de La Habana. Es un arresto domiciliario extrajudicial", declaró Roque Cabello a Radio Televisión Martí.

Por su parte Elizardo Sánchez Santacruz, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, reportó que previo al referendo constitucional del 24 de febrero, tuvo lugar una gran movilización de las fuerzas policiales, capaces de ejercer presión preventiva e intimidación sobre aquellos cubanos considerados desafectos al Gobierno.

"La cifra es la más alta en muchos meses, por lo menos en cuanto a detenciones arbitrarias", dijo Sánchez Santacruz.

Con respecto a la libertad de expresión, asociación, circulación y reunión, González Raga, destacó muy poco cambio al respecto: "Mientras más tiempo transcurre, más se especializa y más se refina la represión en Cuba".