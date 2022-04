Policía política hostiga a madre de menor preso el 11J tras reiteradas denuncias sobre irregularidades con el caso de su hijo (VIDEO)

Bárbara Farrat, madre de Jonathan Torres Farrat, uno de los menores detenidos en Cuba por protestar el 11 de julio, se encontraba sitiada este sábado sin poder salir de su vivienda después de denunciar amenazas hacia su hijo en la prisión.



Farrat dijo en un video transmitido en directo en Facebook junto a la activista y curadora de arte Anamely Ramos, actualmente en EEUU, que agentes de la Seguridad del Estado la sitiaron por haber denunciado que las autoridades de la prisión Jóvenes de Occidente, donde está recluido su hijo, le dijeron que solo cambiarían al menor de compañía si ella “se portaba bien”; es decir, si ella dejaba de denunciar.



La madre cubana se encuentra viviendo con su esposo y el primogénito de su hijo de solo meses de nacido. Entre lágrimas contó que para poder comprar alimentos su esposo tiene que trasladarse entre “las azoteas de los vecinos” para romper el cerco policial.



“Subiendo y bajando por los techos de los vecinos pidiéndoles permiso para poder comprar las cosas”, explicó.

La mujer dijo que también le cortaron el internet y su línea telefónica, pero gracias a unos vecinos que le prestaron sus celulares, ella sigue denunciando.



Dentro de tantas preocupaciones, Farrat recalcó que ya a su hijo lo cambiaron de compañía, pedido que llevaba semanas exigiendo, pues Jonathan decía que “no se sentía bien ahí” sin explicarle muchos detalles para que no se preocupara.



La mujer agradeció a todos sus seguidores en las redes sociales que la han ayudado para conseguir alimentos, pues desde que comenzó a denunciar no ha podido volver a trabajar. “Yo era manisera, tuve que volver a renovar la licencia y simplemente ahora no me la quieren devolver”, aseguró.

Tras la directa en Facebook, Anamely Ramos informó que el cerco policial a Bárbara Farrat había sido retirado, pero que seguía incomunicada.



Jonathan Torres Farrat fue arrestado el 13 de agosto de 2021 en su vivienda del municipio 10 de Octubre, en La Habana, un mes después de las protestas populares que sacudieron la isla el verano pasado. Las autoridades usan como evidencia dos videos en poder de la Policía que supuestamente lo muestran con un palo en la mano y tirando una piedra.