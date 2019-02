Sismo sacude edificios en el sur de México Se produjo en el estado mexicano de Chiapas, en la frontera con Guatemala. Un sismo de magnitud 6.5 sacudió el sur de México, en la frontera con Guatemala, sin que hasta el momento las autoridades reporten daños de consideración o víctimas. El Servicio Sismológico Nacional de México indicó que el terremoto se produjo 40 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en Chiapas y también se dejó sentir en la zona occidental de El Salvador. Además, el Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el sismo tuvo su epicentro a siete kilómetros al este-sureste de Mazatán y tuvo una profundidad de 87 kilómetros. El movimiento se sintió también en Ciudad de México y llevó a algunos a abandonar sus casas y lugares de trabajo. En septiembre de 2017, dos poderosos terremotos golpearon el centro del país y dejaron más de 470 muertos. (Con información de Reuters, Efe y AP) Read more











Francia y Amnistía Internacional exigen a Venezuela libertad de periodistas El ministerio de Relaciones Exteriores de Francia y la organización defensora de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) están exigiendo a Venezuela que ponga en libertad a los periodistas franceses del canal de televisión TMC, Pierre Caillet y Baptiste des Monstiers, arrestados este jueves. La detención de periodistas que cubren la crisis en Venezuela, entre estos tres reporteros de la Agencia EFE liberados este jueves, supone un "ataque flagrante" a la libertad de expresión, alertó Amnistía Internacional (AI).



"La detención de periodistas es un ataque flagrante y profundamente preocupante contra la libertad de expresión y el derecho a la verdad", afirmó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, citada en un boletín de la organización.



Para la representante de AI, estas acciones del Gobierno de Venezuela son "un vano intento de evitar que el mundo vea las violaciones masivas de los derechos humanos que están cometiendo las autoridades". El periodista colombiano de EFE, Leonardo Muñoz, fue detenido por la Dirección de Contrainteligencia Militar cuando se disponía a cubrir las manifestaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro en Caracas. Los otros dos periodistas de la agencia, el español Gonzalo Domínguez y la colombiana Maurén Barriga, fueron detenidos por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin, en la oficina de EFE. (Con información de EFE y AP)











Transparencia Internacional: corrupción en Venezuela es sistémica El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) para 2018, que publica anualmente la ONG Transparencia Internacional, señala la corrupción sistémica y persistente en Venezuela. En América Latina, Venezuela, Haití y Nicaragua son los países más corruptos mientras que Uruguay y Chile son los menos afectados por este problema. El informe, que sitúa a Cuba ocupa el lugar 61 con 47 puntos, destaca los avances de países como Ecuador y El Salvador cuyos gobiernos han tomado medidas para combatir la corrupción. Sobre la región el informe destaca los siguientes aspectos: - La puntuación media es de 44 sobre 100, "sin avances significativos" en la lucha contra la corrupción. - En Venezuela la corrupción es sistémica y persistente. - Ecuador, El Salvador y Argentina han avanzado en la lucha contra la corrupción porque "el sector judicial está promoviendo la investigación y el enjuiciamiento de casos de corrupción cometidos por personas de alto nivel, incluidos ex presidentes". - El incremento de la corrupción en Nicaragua es consecuencia del panorama político: "Tras más de una década en el poder, el Presidente Daniel Ortega controla la mayoría de las instituciones democráticas de Nicaragua, limitando su eficacia y su independencia. En los últimos años el Presidente también ha recortado los derechos políticos de sus ciudadanos, que, a pesar de enfrentarse a una violenta represión, han tomado las calles multitudinariamente para protestar contra su gobierno autoritario. Recientemente varios periodistas y activistas se han visto obligados a abandonar el país por las amenazas que recibían". - Chile y México han sufrido "graves escándalos de corrupción que han afectado a líderes políticos, incluyendo varios gobernadores en el caso de México, y a sectores ampliamente respetados y tradicionalmente considerados libres de corrupción, como la policía en Chile". -Casi todos los países del Caribe de habla inglesa muestran un "estancamiento absoluto". - Con 35 puntos, Brasil pierde dos puntos en comparación con el año anterior y se sitúa en lo que también supone su puntuación más baja en siete años. "Desde 2014, la operación Lava Jato, que ha involucrado una red de más de 20 corporaciones, incluido el gigante brasileño de la construcción Odebrecht, se ha convertido en uno de los mayores casos de blanqueo de capitales a escala mundial. A la fecha ésta alcanza una dimensión superior a 788 millones de dólares estadounidenses en América Latina y otros países fuera de la región, como Angola y Mozambique. A pesar de que esta operación puso de manifiesto un nivel extremo de corrupción y abuso en numerosas instituciones brasileñas, también reveló un creciente cinismo y una profunda desesperación entre los ciudadanos". ​[Redactado por Isabel Espronceda con información de Transparency.org]











Guaidó ordena traspaso de cuentas en el exterior para evitar saqueo El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció este lunes que ordenó el "traspaso" de las cuentas del país en el exterior para evitar el "saqueo", al tiempo que señaló que se inició un proceso para designar a las directivas de Citgo y PDVSA.



"He ordenado el traspaso de las cuentas de la República al control del Estado venezolano y de sus autoridades legítimas, para evitar que continúe el saqueo y destinarlas a satisfacer los problemas", señaló Guaidó en un comunicado difundido en Twitter. Indicó que el "funcionamiento y control" de estas cuentas se someterá a la aprobación de la unicameral Cámara venezolana, de mayoría opositora, a la que propondrá que tome "las medidas necesarias para garantizar la mayor transparencia" en el uso de los fondos.



Según Guaidó, esta medida evitará que Nicolás Maduro "y su banda" hagan uso de los recursos y "sigan robándose el dinero de los venezolanos".



Asimismo, informó que se inició un proceso para nombrar una nueva directiva de la estatal petrolera PDVSA y de su filial Citgo, que opera en Estados Unidos.



Señaló que toma esta decisión para reactivar la industria petrolera venezolana, que pasa por un "oscuro momento" y para "garantizar que Citgo siga siendo de los venezolanos".



Guaidó no avanzó nombramientos ni estableció plazos.



Los anuncios de Guaidó surgen a la par de que hizo Estados Unidos, que este mismo lunes informó de sanciones a PDVSA para "evitar futuros desvíos de activos de Venezuela" por parte del régimen de Maduro "y mantener esos activos para el pueblo venezolano". Lee también EEUU sanciona a compañía petrolera venezolana PDVSA La Casa Blanca informó a través del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que la vía para la suspensión de estas sanciones pasa por la "rápida transferencia del control al presidente interino", en referencia a Guaidó, o un "gobierno posterior" elegido en comicios democráticos.



(EFE)











