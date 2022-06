SIP y otras organizaciones alertan sobre asedio a la prensa en Colombia a días de decidirse la elección presidencial

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó a primera hora de este martes el ingreso de tropas extranjeras al país, incluidas las rusas, pese a las críticas de Estados Unidos, que ha advertido de posibles consecuencias, como valorar seriamente la exclusión de Managua de un importante tratado comercial.



El decreto en donde se autoriza el ingreso de las tropas “con fines humanitarios” fue enviado a la Asamblea por el presidente Daniel Ortega y aprobado con “carácter de urgencia” con 78 votos a favor, 0 en contra y 11 abstenciones.



La aprobación de la propuesta se produce en un momento en que Rusia enfrenta un cada vez mayor aislamiento por la guerra iniciada en Ucrania el pasado 24 de febrero, que ha conllevado una oleada de sanciones contra el Kremlin por parte de la comunidad internacional.



Durante el corto debate parlamentario, los diputados oficialistas cargaron contra los medios de comunicación extranjeros, a quienes acusaron de “mentirosos” porque, según ellos, “tergiversan” y “generan zozobra en Managua”.



“Hemos escuchado en medios chachalacas, en medios donde cacaraquean como gallinas, incluyendo a este señor de Estados Unidos, Brian Nichols, diciendo que Nicaragua le abría las puertas a Rusia en América, y no recuerda este señor o no sabe, o está desinformado que esta es una tradición de los ejércitos”, señaló.



Por otro lado, el legislador Wálmaro Gutiérrez dijo que se han aprobado más de 40 decretos de esta naturaleza desde 2007.



“El ladrón juzga por su condición. Hay países guerreristas y Nicaragua no lo es”, ha espetado Gutiérrez.



La posible llegada de tropas extranjeras ha causado preocupación en Estados Unidos, pero también en el país vecino, Costa Rica, donde se encuentran miles de refugiados a raíz de la crisis política que inició en 2018.



De hecho dos mandatarios, uno en funciones y otro ya retirado, han criticado la decisión de Ortega.



La más reciente fue la del expresidente y premio Noel de la paz, ​Óscar Arias, que dijo que “en lugar de dedicarse a buscar inversión extranjera para poder lograr un mayor crecimiento de la economía nicaragüense (...) Ortega lo que está haciendo es invitando a los militares rusos a que vengan a hacer maniobras conjuntas con el ejército sandinista en un país que es casi de los más pobres de América Latina”.



Anteriormente, la semana pasada, en el marco de la IX Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles, el actual presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ya había calificado de “muy preocupante” el hecho de que Managua pudiera permitir el ingreso de tropas rusas en el país.



“Nosotros no tenemos ejército desde el año 1949, imagínese cómo nos sentimos preocupados, y con mucha razón”, comentó Chaves en entrevista con la Voz de América.