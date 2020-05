SIP condena espionaje a periodistas en Colombia

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este martes el espionaje del que han sido víctimas varios periodistas nacionales y extranjeros en Colombia.

La investigación de la revista Semana, titulada "Las Carpetas Secretas", reveló el espionaje de más de 130 personas, entre ellos periodistas, los cuales fueron blanco de un programa de seguimiento informático por parte del ejército, según indica la revista.

Muchos de estos periodistas son extranjeros, algunos estadounidenses, también se encuentran comunicadores nacionales, ex ministros, funcionarios de la Presidencia, generales, políticos y sindicalistas, entre otros.

La investigación sugiere que la identidad de las víctimas fue suplantada con perfiles falsos detallados de cada persona, los cuales contaban con información sobre sus contactos personales, familiares y lugares de residencia.

Según Semana, uno de los militares que participó en esta operación les dijo de manera confidencial que “a los norteamericanos no les va a gustar que parte de su propia plata, de los contribuyentes, como dicen ellos, se haya desviado de los fines legítimos para lo que la entregaron, la lucha contra terrorismo y narcotráfico, y terminara usada para escarbar la vida de periodistas de importantes medios de su propio país. Eso va a ser un lío”, indicó en su publicación la revista.

La SIP mencionó en un comunicado a algunas de las víctimas de este espionaje: Nicholas Casey del New York Times , Jhon Otis del National Public Radio y del Comité para la Protección de los Periodistas; Juan Forero del The Wall Street Journal, Federico Ríos, periodista independiente del New York Times; Daniel Coronell de Univisión, María Alejandra Villamizar de Caracol Radio, Óscar Parra de Rutas del Conflicto, Ginna Morelo de La Liga Contra el Silencio, Yolanda Ruiz de RCN Radio, Ignacio Gómez de Noticias UNO, la fotoperiodista Lynsey Addario y el fotógrafo Stephen Ferry.

La revista confirma que tiene en su poder decenas de documentos sobre el hecho, además de entrevistas a uniformados que hicieron parte de esta operación.

La SIP instó al gobierno colombiano a investigar y castigar a los responsables de esta práctica que recuerda, señaló, a algunos de los más oscuros momentos del periodismo latinoamericano.