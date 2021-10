Sin "marcha atrás la apertura al turismo", dice Marrero, mientras cubanos denuncian la gravedad de la situación sanitaria

Continua la tendencia a la baja en el reporte diario que emite el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) sobre la situación del Covid-19 en el país, a la vez que siguen los preparativos para la reapertura de las fronteras al turismo internacional, el próximo mes de noviembre.

Mientras, cubanos desde la isla entrevistados por Radio Televisión Martí denuncian que siguen falleciendo pacientes por falta de oxígeno en los hospitales, y que la situación de la pandemia en el país está lejos de ser controlada.

En Santiago de Cuba, murió el paciente Raúl Torres Viamonte, con problemas respiratorios, y no había un balón de oxígeno para socorrerlo, mientras que en Holguín, Estrella López falleció por falta de un manómetro de oxígeno, dijeron sus familiares en una publicación en Facebook.

El municipio de Nuevitas tiene una de las tasas de incidencia por cantidad de habitantes más alta en toda la provincia de Camagüey, señala Olainis Tejeda Beltrán, quien aún sufre las secuelas que le provocó el Covid-19.

“La situación de la pandemia acá se puede resumir en una sola palabra desastrosa. Si no tienes 1,500 pesos, no puedes comprar en el mercado negro un paquete de Azitromicina, no aparece ni la aspirina. Frente a mi casa ya han fallecido tres de mis vecinos y el gobierno no los reportó. Nosotros tenemos el polo turístico de la playa de Santa Lucía, a muy pocos kilómetros de la ciudad. La llegada de turistas será una catástrofe”, alertó Olainis.

Sancti Spíritus es la segunda provincia que más casos acumula en las últimas semanas, y desde allí nos cuenta la periodista independiente Aimara Peña González:

“Estamos viendo que los números oficiales están muy lejos de la realidad, hay muchos más contagios. En el hospital provincial Camilo Cienfuegos se están muriendo alrededor de 100 pacientes diarios, y eso es derivado del coronavirus”, advirtió la comunicadora.

Ramón Zamora vive en la ciudad de Holguín y califica de irresponsable la próxima apertura al turismo, ya en estos momentos hay visitantes que proceden de Canadá en el territorio.,

“Sin medicamentos, y sin hacer terreno, hay una cifra bastante cuantiosa de personas ingresadas en estado grave, y otros que están muriendo por la Covid-19, y eso no se menciona”, dijo Zamora.

En San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa, el campesino Daniel Alfaro Frías afirma que hay falta de transparencia con las cifras oficiales.

“Desde el mismo comienzo de la pandemia el gobierno nunca ha dado las cifras verdaderas, y continúa la falta de camas en los hospitales, son muchos los fallecidos y hay muchas personas en las casas infestadas porque no las hospitalizan”, comentó Alfaro.

Pinar del Río es el epicentro de la pandemia en el país y allí están muriendo personas por falta de ambulancias y capacidad en los hospitales, nos dice Esteban Ajete Abascal.

“Los contagiados no son llevados para los hospitales hasta que no estén graves, y en ocasiones ya es muy tarde porque ya tienen los pulmones muy afectados. Ayer hubo un muerto que cuando ya había fallecido, fue que apareció la ambulancia para trasladarlo”, contó Esteban.

Es muy crítica la situación con la pandemia en el poblado de Levisa, en la provincia de Holguín, cuenta Kelvin Vega.

“Médicos que no tienen ningún tipo de recursos, las personas están desesperadas y sin medicamentos, Levisa es un pueblo fantasma, han muerto no se sabe cuentas personas, no hay transporte para llevar a los enfermos para Mayarí, que es donde está el hospital más cercano”, apuntó Kelvin.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó que en la jornada del 3 de octubre se registraron 4 mil 272 casos nuevos de Covid-19 y 38 fallecimientos a causa de la enfermedad, según el informe oficial, que no ha sido confirmado de manera independiente.

De acuerdo con los datos oficiales, el país acumula 895 mil 719 contagios y 7 mil 618 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado.



Al cierre del 3 de octubre permanecían ingresados 55 mil 656 pacientes, de ellos 29 mil 523 con síntomas sospechosos, 23 mil 056 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica, en terapia intensiva estarían 357 pacientes confirmados, 106 críticos y 251 graves.



Por provincias, Pinar del Río continúa siendo el epicentro de la pandemia con 1, 283 casos nuevos, seguido por Sancti Spíritus, con 493, y Las Tunas, con 450, entre los territorios más afectados.

En visita de trabajo al balneario de Varadero, Manuel Marrero, primer ministro de Cuba, dijo que la apertura al turismo no tiene marcha atrás.