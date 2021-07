HIJO DE JOSÉ DANIEL FERRER EN LIBERTAD

El régimen de Cuba liberó José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del opositor y líder de la organización UNPACU José Daniel Ferrer, mientras que éste último continúa detenido.

El joven relató que fue detenido junto a su padre cuando se dirigía a participar en la manifestación del 11 de julio. Sin embargo, no pudieron llegar porque 2 oficiales de la Seguridad del Estado los interceptaron y llevaron en una patrulla al centro de detenciones Versalles, en Santiago de Cuba.

Ferrer Cantillo contó que su padre y él fueron separados. "Hubo poca comida", dijo. “El lunes no me dieron comida. Comí el martes y el miércoles me planté en huelga de hambre hasta hoy (domingo) que me liberaron”.