"Si no estoy en libertad, estoy muerto", preso político cubano lo arriesga todo en su huelga de hambre

Disney Azahares Moré, hermana de Dixán Gaínza Moré, pudo confirmar en la tarde del miércoles, que el preso político continúa en huelga de hambre en la cárcel de Cerámica Roja, en Camagüey, en reclamo de su libertad.

La mujer había presentado una queja en la Fiscalía Provincial, pidiendo fe de vida del manifestante de 36 años, condenado a seis años de prisión por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en el parque El Cristo, en la ciudad de Camagüey.

Tras ser informada sobre la nueva ubicación de su hermano, Azahares Moré acudió a la prisión.



Días antes de iniciar la protesta, el pasado lunes 26 de diciembre en el centro penitenciario La Empresita, el también activista de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en llamada telefónica desde esa cárcel explicó las razones por las que realizaría la protesta extrema: “Yo comienzo una huelga de hambre en protesta por la falta de libertad de los presos políticos, por los abusos, por los atropellos que estamos sufriendo, y no voy a pararla hasta que dé como resultado la libertad, por lo menos la mía y después que salga, voy a continuar luchando por la liberación de los otros presos políticos. Estamos encarcelados sin alimentos, los presos estamos con anemia y a la fiscalía no le importa nada de eso, no vienen aquí para ver cómo están los presos, a ver cómo estamos comiendo, a ver las condiciones en las que nos tienen, sin toallas, sin colchón, sin sábanas, con camas rotas”.

En el encuentro que sostuvo Azahares Moré con su hermano en Cerámica Roja, éste le confirmó que llegará hasta el final en su huelga.



“Estuve en una oficina con él alrededor de veinticinco minutos, cuando ellos lo trajeron, me saludó, me abrazó, que yo no esperaba que esa fuera su reacción, porque él siempre nos dijo que no fuéramos después de esta decisión, pero yo tenía que verlo personalmente para cerciorarme cómo estaba él realmente", dijo la mujer.

La hermana afirmó que lo encontró "muy calmado, porque él está seguro de lo que está haciendo".

"Me dijo: ‘el día 7 de marzo es mi cumpleaños, si de aquí a allá no estoy en libertad, estoy muerto. No va a ser la primera persona de color que sea opositor y que esté muerto'", relató Azahares Moré.

"Está muy firme, muy convencido, convencido, convencido, que va a llevar hasta el final, hasta el final, hasta el final; él lo único que pide es la visita de un sacerdote, no está pidiendo más nada”, señaló su hermana.