Patti Morton: Mujer pionera en el Departamento de Estado de EEUU

El senador Bob Menéndez, jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, reconoció que tanto administraciones republicanas como demócratas han fallado en el objetivo de la libertad del pueblo de Cuba y que descarta de momento un acercamiento inmediato entre Washington y La Habana.

En una entrevista concedida al periodista cubano Juan Manuel Cao, de América Tevé, el senador demócrata por New Jersey afirmó: "La administración legítimamente está mirando y diciendo, ¿cómo ayudamos al pueblo cubano? ¿Cómo es que realmente creamos las aperturas necesarias para la democracia respecto a los derechos humanos y que el pueblo no tenga que huir de su país? Si somos sinceros tenemos que ver que después de décadas de administraciones republicanas o demócratas no se ha logrado lo que queremos lograr: la libertad del pueblo cubano. Tenemos que pensar qué más podemos hacer para lograrlo. En este sentido hay varias ideas que yo le estoy dando a la administración y ellos están haciendo una revisión para una política que pudiera lograr lo que queremos para el pueblo cubano. No es inusual que una nueva administración revise su política".

El representante se refirió al llamado acercamiento entre EEUU y Cuba impulsado por Barack Obama y el general Raúl Castro y lo calificó de "tiempos difíciles" porque la administración no consultaba con el Congreso ni con aquellos que como él han tenido una "posición firme y clara" y han estado "bien empapados en el tema de la política hacia el régimen castrista".

A su juicio la Administración Biden no ha decidido ideológicamente regresar a la política de Obama y asegura que el actual presidente presta atención a consultores como él y otros y que por ello "existe la oportunidad de tener un efecto en la política de la administración del presidente Biden".

"Yo creo que hasta esos que están dentro de la administración, el cuerpo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, entienden que el esfuerzo de Obama no rindió lo que esperaban. El régimen no hizo absolutamente nada para cambiar ningún elemento, en derechos humanos, en aperturas económicas, en aperturas, por ejemplo, culturales como lo que hemos visto con el Movimiento San Isidro. Vieron que eso no dio resultado. Creo que lo entienden y por eso están buscando un camino que pueda dar resultado, porque vamos a ser sinceros: si miramos desde la revolución al presente no hemos logrado lo que queremos. Tenemos que determinar cuál es la vía para lograr lo que queremos, lo que el pueblo cubano quiere realizar, su libertad, su oportunidad de expresarse como ellos quieren, rezar al altar que ellos escogen, elegir a quienes los gobiernan y, en fin, ser libres. Eso es, creo yo, la meta que la administración está tratando de determinar", explicó el senador.

Preguntado por los recientes ataques en la prensa estatal cubana Menéndez respondió que aunque han sido atacados por el régimen castrista desde hace tiempo lo que les molestó más que todo es "lo que está pasando dentro de Cuba", que "el Movimiento San Isidro es en su gran parte afrocubano y muchos de mis colegas dentro del Congreso tienen un concepto romántico sobre lo que están viviendo los afrocubanos dentro de Cuba, en lugar de la realidad".

Añadió que también pudiera haberles molestado que hay unanimidad en contra del régimen y puede haber frustración pues tal vez pensaron que algo iba a cambiar de inmediato con la administración del presidente Biden.

"Con este servidor siendo el nuevo presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado –y teniendo alguna influencia en nombramientos y otras políticas de los Estados Unidos– pues eso les molesta enormemente", explicó Menéndez y agregó que es posible que La Habana lo tenga señalado como el principal obstáculo para un restablecimiento de relaciones.

Sin embargo, aseguró que el equipo de Biden aún sin el asesoramiento de Menéndez tomaría un camino similar: "Si yo no estuviera aquí, creo que la administración estaría en el mismo proceso de revisar su política para entender cómo es que no lo hemos podido lograr por décadas".

El senador descartó que de pueda haber un cambio inmediato hacia el acercamiento con el régimen de Cuba: "Por todos mis instintos y conversaciones, eso no es lo que va a pasar".

En la entrevista el cubanoamericano aseguró que tienen buenas relaciones con el secretario de Estado Antony Blinken y que en sus encuentros han sido "claros de las realidades del régimen castrista, y la participación negativa y nefasta que Cuba está jugando en el hemisferio, tanto en Venezuela como en otras partes".

Al final de la entrevista el senador Menéndez señaló a Cuba como el principal enemigo político de Estados Unidos en el continente.

"Cuba es quien tiene los tentáculos por todas las distintas partes del hemisferio. Ellos quizás se quieren presentar como una isla que ha sido oprimida por los Estados Unidos, pero Cuba tiene sus tentáculos todavía con la guerrilla de Colombia, que ha faltado en sus obligaciones a los acuerdos con Colombia; tiene sus tentáculos en Venezuela, en distintos lugares en el Caribe, en fin. Por eso digo Cuba, por la influencia que tiene más allá de lo que hacen. No creo que suficientes personas que estudian el hemisferio hayan llegado a conocer y entender las influencias que Cuba tiene en Occidente y cómo es negativo para nosotros", concluyó el senador.