Senadores llaman a jóvenes latinoamericanos a cuidar y participar de la democracia

La primera Cumbre Juventud y Democracia en las Américas, que se celebra en Washington, reunió por segundo dia consecutivo a cientos de jóvenes latinoamericanos para discutir con políticos y funcionarios los principales desafios que enfrentan sus naciones.

Este jueves, los senadores republicanos Rick Scott y Marco Rubio, que representan el estado de la Florida, uno de los que más migrantes latinoamericanos recibe, se dirigieron a los jóvenes que asisten a la cumbre.

El senador Rubio dijo que lo más importante que pueden hacer los que apoyan la democracia es protegerla donde sean que vivan, y entender que la democracia trae ciertos derechos, pero también grandes responsabilidades.

Rubio opinó que una democracia no funciona si no hay respeto a puntos contrarios. "No quiere decir que el sistema democrático es perfecto, pero es mejor que un sistema en el que uno no se puede expresarse", dijo Rubio.

Señaló, además, que no se puede tener progeso ecónomico sin progreso politico, añadiendo que el progreso económico en un sistema que no es democrático se concentra en manos de los que tienen el poder.

Por su parte, el senador Scott centró su discurso en la crisis en Venezuela, diciendo que una manera de resolver esta situación es ayudando al mundo a entender qué está sucediendo alli.

"Cualquier cosa que puedan hacer para que el mensaje de lo que ocurre en Venezuela llegue al exterior, mayores las probabilidades de que Nicolás Maduro abandone el poder", dijo Scott.

La primera Cumbre Juventud y Democracia en las Américas se lleva a cabo en Washington del 16 al 18 de octubre.