Senadores interceden por matrimonio cubano preso por educar a sus hijos en el hogar

Los senadores republicanos Mike Braun de Indiana, Marco Rubio de la Florida, Ted Cruz de Texas y Tom Cotton de Arkansas condenaron este jueves en una resolución conjunta al gobierno cubano por encarcelar a dos pastores que educaban a sus hijos en el hogar.

El pastor Ramón Rigal y su esposa Ayda Expósito están encarcelados desde abril tras ser condenados a dos y un año y medio de cárcel, respectivamente, bajo los supuestos delitos de “otros actos contrarios al normal desarrollo del menor” y “asociación ilícita e instigación a delinquir”.

En 2017 los religiosos decidieron no enviar a sus hijos, entonces de 7 y 11 años de edad, a la escuela primaria para que recibieran una educación alternativa en el hogar.

"La insistencia de Cuba en la educación controlada por el estado es un signo de autoritarismo, que les permite adoctrinar a los jóvenes con una ideología comunista", apunta la resolución.

Los cuatro senadores también expresaron su solidaridad con el pueblo de Cuba en la búsqueda de la libertad religiosa y pidieron al gobierno de la Isla que libere a todos los presos políticos, incluidos aquellos que han sido encarcelados por educar a sus hijos en casa.

Además, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgue medidas cautelares a los religiosos encarcelados y exigieron al gobierno cubano que reconozca el derecho de los padres a educar a sus propios hijos sin el adoctrinamiento comunista propio del estado.

Por último, piden la implementación continua de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba de 1996.