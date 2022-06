Senadora mexicana reitera solidaridad “con el pueblo cubano, no con su gobierno autoritario” (VIDEO)

Alejandra Noemí Reynoso, más conocida por Ale “La Wera” Reynoso, senadora mexicana por el Estado de Guanajuato manifestó solidaridad con los cientos de médicos cubanos enviados a México por acuerdo de ambos gobiernos.

Desde su cuenta en Twitter, la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) expresó "solidaridad con los médicos cubanos y con su pueblo, pero nunca con su gobierno autoritario”.

“Ustedes son víctimas de la esclavitud y el totalitarismo, por lo tanto, cuenten conmigo para seguir levantando la voz por ustedes”, dijo la representante en referencia a la brigada médica cubana, compuesta por 500 galenos.



Anteriormente, la política mexicana criticó ante el Congreso de México que Miguel Díaz-Canel fuera invitado de honor a las festividades por el aniversario de la Independencia de México, celebradas en septiembre de 2021.

“Hablan de la empatía, la solidaridad y los derechos humanos que se tiene, pero, aparentemente sólo con el gobierno cubano. No he escuchado que desde esta tribuna se hable y se defiendan los derechos humanos de los cubanos y las cubanas que están siendo violentados todos los días. No he visto la solidaridad con las más de mil personas presas por manifestarse en contra de un régimen. ¿Y por qué de eso no se habla desde México, por qué, al contrario, se le pone la alfombra roja para recibir a un dictador y se festeja lo que el dictador hace contra su comunidad?”, señaló en esa ocasión.