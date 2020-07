Senador Marco Rubio se unió a homenaje de Radio Mambí a Martha Flores

El senador Marco Rubio se unió el lunes al programa especial que la emisora Radio Mambí, de Univisión Radio, dedicó a honrar la memoria de la presentadora y comentarista Martha Flores, fallecida la mañana del sábado en Miami a los 92 años.

“Conocí a Martha hace ya 25 años, en el año 96, 97”, dijo el senador. “Yo era un abogado, me había graduado hacía un año de la escuela de Derecho y estaba pensando aspirar a la comisión de la pequeña ciudad de West Miami, que siempre tuvo un lugar especial para ella a través de [la comisionada] Rebeca Sosa. Y [Flores] me llevó a un programa de radio por primera vez y ahí comenzó una gran amistad”.

El programa nocturno de tres o cuatro horas por el que se le conoció como “La Reina de la Noche” fue durante mucho tiempo el espacio donde se daban “todas las grandes discusiones” políticas locales, recordó el senador republicano de la Florida.

“Y para mí poder estar en un programa así era como el equivalente de decir Meet the Press a nivel nacional, fue a ese nivel”, manifestó Rubio. “Desde ahí no sé cuántos programas hemos hecho a través de los años”. El senador se refería al programa político estelar de la cadena NBC que sale al aire desde 1947.

Recordó también el día en que iba a firmar en el parque Cooper, de la Calle 16 y la Avenida 57 de West Miami, los documentos para calificar oficialmente como candidato al senado. “Tengo la foto en mi oficina, la veo todos los días cuando entro. Ella vio a todos mis hijos crecer”, dijo, refiriéndose a Flores.

Además de ser una personalidad de la radio, la presentadora se involucró en asuntos locales, dijo Rubio, de acuerdo con una transcripción del programa facilitada por su oficina.

“Todos conocemos bien su amor por los perritos y las mascotas de cada uno”, recordó el senador. “Pero ella --a lo mejor no se acuerdan-- hay un programa [de gobierno] que le trae comida a las casas a las personas mayores que se pasó en Tallahassee, que tiene el nombre Martha Flores Elderly and Nutrition Program; es decir, un programa creado con el nombre de ella, porque eso fue una prioridad de ella por años y años, que los fondos se consiguieran”.

Otro aspecto del trabajo de Flores subrayado por el senador fue su franqueza para llamarle la atención a un político cuando ella creyera que no estaba haciendo lo correcto.

“Era una de esas personas que no lo tapaba, te lo decía al aire”, aseguró. “No tenía miedo de que te iba a regañar al aire por algo que hiciste o no hiciste. Especialmente si no has estado en el programa, te lo decía abiertamente al aire. Ella te lo decía: ‘Marco Rubio, hace rato que no llamas para informar al pueblo”.

Se refirió al alcance del trabajo de Martha Flores, cuya audiencia calificó de “masiva”.

“Lo más doloroso es que yo había coordinado con Rebeca [Sosa] hacer la llamada esta misma noche al programa de ella. Y desafortunadamente no lo pudimos hacer”, lamentó el senador. “Y la vamos a extrañar muchísimo. Realmente todavía es difícil pensar que cuando yo llego los jueves de Washington, si llego en la noche y no hay juego del Miami Heat, y pensar que voy a poner la radio y Martha no va a estar, o que no existe la posibilidad de llamarla y estar al aire y denunciar algo. [Su show] era un foro comunitario”.

Puso como ejemplo que cada diciembre, casi siempre el último viernes antes de las Navidades, “ella hacía un programa y se aparecía en el estudio todo el mundo”.

“Es una gran pérdida para la comunidad”, aseguró el senador Marco Rubio. “Me alegro mucho, gracias a Dios, que pude tener su amistad y participar con ella por muchísimos años. No se puede reemplazar el vacío que queda en nuestra comunidad”, dijo.