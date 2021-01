Senado de EEUU confirmó a Antony Blinken como secretario de Estado

El Senado de EEUU confirmó este martes a Antony Blinken como secretario de Estado por 78 votos a favor y 22 en contra.

Blinken, antiguo aliado de Biden, reemplaza a Mike Pompeo. Este es el cargo más importante del gabinete y el cuarto en la línea de sucesión de mando.

Blinken, de 58 años, fue subsecretario de Estado y vice asesor de seguridad nacional durante la presidencia de Barack Obama.

Blinken iniciará su gestión el miércoles tras ser juramentado, dijeron fuentes allegadas. “El liderazgo de Estados Unidos sigue siendo importante”, declaró Blinken ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en su audiencia de confirmación el 19 de enero.

“La realidad es que el mundo simplemente no se organiza por su cuenta. Cuando no participamos, cuando no lideramos, ocurren una de dos cosas: O algún otro país trata de reemplazarnos de una manera que no beneficiará nuestros intereses ni nuestros valores o, lo que podría ser igual de lamentable, nadie toma ese lugar y reina el caos”.

A pesar de su declaración Blinken prometió que Estados Unidos se relacionará con el mundo con humildad y confianza, afirmando: “Tenemos mucho trabajo que hacer a nivel interno para proteger nuestra reputación a nivel internacional”.

Blinken dijo a los legisladores que estaba de acuerdo con algunas iniciativas de política exterior tomadas por el presidente Trump. Mencionó como ejemplo el establecimiento de relaciones entre Israel y varios países árabes y la posición enérgica ante China en los temas de derechos humanos y las disputas en el Mar de China Meridional.

El senador demócrata Bob Menéndez dijo que la abrumadora confirmación de Blinken es una excelente manera de comenzar "nuestro trabajo hacia un futuro más brillante para la política exterior de Estados Unidos".

El senador republicano Ted Cruz dijo en un comunicado que las “políticas que el Sr. Blinken se ha comprometido a implementar como Secretario de Estado, especialmente con respecto a Irán, erosionarán peligrosamente la Seguridad Nacional de Estados Unidos y pondrán a la administración Biden en un rumbo de colisión con el Congreso”.

Agregó Cruz que Blinken se “comprometió a reingresar al catastrófico acuerdo nuclear Obama-Biden con Irán, incluso aliviando las sanciones por terrorismo al régimen iraní y poniendo fin al embargo internacional de armas, a pesar de la oposición de cientos de miembros del Congreso en ambas cámaras a levantar esa presión. En su testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, incluso criticó el ataque contra el general iraní Qasem Soleimani, un logro importante que fue aplaudido por una abrumadora mayoría bipartidista de senadores en una votación registrada".

Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, felicitó a Blinken y dijo que compartía con él los mismos puntos de vista sobre la democracia y los derechos humanos.