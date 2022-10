Seguridad del Estado tras académica matancera

El Observatorio de Libertad Académica (OLA) condenó el acoso de la policía política cubana contra la historiadora y ensayista matancera Alina Bárbara López Hernández.

“El Observatorio de Libertad Académica rechaza y denuncia el hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado contra la doctora Alina Bárbara López Hernández, coordinadora principal de la Joven Cuba”, dijo Sergio Angel Baquero, coordinador del OLA.

“En palabras de la doctora Alina Bárbara, se ha entronizado una lógica perversa que establece presiones sobre personas a las cuales no hay motivos para encausar y que son amenazados y coaccionados por motivos políticos. El Observatorio de Libertad Académica estará atento a la persecución por parte de la Seguridad del Estado contra cualquier intelectual, profesor, estudiante o cualquiera que sea perseguido por razones políticas e ideológicas por su pensamiento”, puntualizó el también jefe del Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia.

La Seguridad del Estado citó el martes para un interrogatorio a López Hernández, editora del medio independiente La Joven Cuba.

“Vinieron a mi casa dos oficiales de contrainteligencia que me dejaron esta citación con fines de que asista a una entrevista a las 2 pm. No lo haré. No se trata de un problema de capricho, o de perreta infantil. Explicaré mis motivos”, denunció López Hernández, en un post de Facebook.

Antes, López Hernández había asegurado que se negó a concurrir a la sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas adonde había sido citada por un oficial de la contrainteligencia a través de una llamada telefónica.

“Mi respuesta fue: yo no tengo nada que conversar con la contrainteligencia, si desean venir a mi casa serán recibidos. Les adelanto que el otro paso sería una citación oficial e iría con mi abogado llegados a ese punto”, aclaró en las redes sociales; horas más tarde, agentes del órgano represor le entregaron una citación oficial a la que tampoco asistió.

“En Cuba se ha entronizado una lógica perversa que establece presiones sobre personas a las cuales no hay motivos para encausar y que son amenazados y coaccionados por motivos políticos. Yo no me prestaré a ello”, subrayó.

López Hernández añadió que la función de los órganos de contrainteligencia es investigar y, una vez "armada la trama del delito", remitirla a la Fiscalía para formalizar la acusación. Además, instó a los agentes a demostrar en qué modo había delinquido.

"Porque si lo que ustedes quieren, es que no ejerza mi libertad de pensamiento, expresión y reunión, es inaceptable para mí, como debería serlo para cualquier ciudadano e intelectual", dijo.

La académica solicitó a la Fiscalía municipal una Acción de Nulidad según la nueva Ley de Procedimiento Penal y la citación policial fue eliminada.

La profesora, ensayista e historiadora escribió el prólogo a una antología de jóvenes escritores críticos al régimen conocidos como “La peor generación”.

Tenía previsto participar como una de las presentadoras de un panel, que fue censurado en tres ocasiones, sobre este grupo de jóvenes.

A mediados de octubre, López Hernández fue una de las firmantes de la carta donde más de un centenar de artistas e intelectuales respondieron al pronunciamiento de la oficialista Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba (UNEAC) que niega la represión en el país tras protestas masivas.

En marzo, la historiadora firmó también una carta pública para exigir la excarcelación de los presos políticos de las protestas de julio de 2021.