Seguridad del Estado amenaza a Dama de Blanco con prisión por deber 32.000 pesos en multas

Gladys Capote, miembro de la organización femenina Damas de Blanco, fue detenida el lunes y multada con 150 pesos por violar un supuesto dispositivo policial cuando salía de una oficina de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), en La Habana.

La activista dijo a Radio Martí que a pesar de ser advertida de que podría ir a prisión por impago de multas, eso no la detendrá en su lucha por los derechos del pueblo cubano.

Según Capote, se encontraba en las oficinas de telefonía móvil, en el barrio de Lawton, con el propósito de reclamar el restablecimiento de su línea telefónica, y allí se encontró con Berta Soler, líder de las Damas de Blanco.

“Salí conversando con ella; ella cogió para la sede y yo salí en busca de mi guagua para llegar a mi casa, porque yo vivo en Párraga, en Arroyo Naranjo y, llegando a la calzada, viene una patrulla y me detiene”, explicó.

Ya en la patrulla, relata la activista, “viene un oficial de la Seguridad del Estado y dos llamadas ‘Marianas’; son dos oficiales vestidas de civil. La oficina (de ETECSA) donde yo estaba, está ubicada en 10 de Octubre y (Calzada de) Lawton, entonces me arrestan y me llevan para la estación de la policía de Aguilera, en Lawton, donde empiezan a amenazarme”.

Además, le advierten de que no puede “salir con Berta Soler y que no puedo ir a la sede porque me van a meter presa, todas esas amenazas que hacen ellos. Y, entonces, me ponen la multa de 150 pesos porque dicen que yo violé el dispositivo” de seguridad.

“¡Es que yo nunca llegué a la sede ni nada de eso, a 10 cuadras yo creo que estaba de la sede”, apuntó Capote, agregando: “Ellos, hasta cuando tú sales los domingos a la iglesia, que ellos te detienen, te ponen una multa de 2.000 ó de 150 pesos porque ya ellos están adaptados a ponerte multas arbitrarias”.

“Ya yo le debo a Estado, dicen ellos, que me sacaron la cuenta, 32. 000 pesos en multas de 2.000, 150, y me dicen que, en cualquier momento, (las multas) me las van a pasar para el Tribunal. A mí ellos me pueden llevar para una prisión, que yo voy a seguir defendiendo los derechos del cubano”, aseguró la Dama de Blanco.

Las detenciones y multas arbitrarias son uno de los métodos usados con frecuencia por el régimen de La Habana contra activistas de Derechos Humanos, opositores y otras voces disidentes.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)