Seguridad del Estado amenaza a académico de Santa Clara y lo acusa de tener contacto con la CIA

Durante más de ocho horas fue interrogado este miércoles el académico Gustavo Pérez Silveiro en la Unidad Provincial de Investigaciones y Operaciones de Santa Clara, por el teniente coronel del Ministerio del Interior, José Rivalta.

En medio del interrogatorio, el oficial lo acusó de tener contacto con la CIA y la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) en sus viajes al exterior, dijo el académico a Radio Martí.

"Me sacó el listado de todas las salidas que yo he tenido del país y dijo: Tienes un triángulo; Estados Unidos, Colombia (paso a Panamá). ¿Tú me vas a decir a mí que la CIA no ha hablado contigo, que la FNCA, que toda esa partida de…? Pero te voy a decir una cosa y tómalo como quieras: Te voy a pasar por arriba y te voy a hacer talco, te voy a hacer polvo. Tú no sabes con quién te estás metiendo; estás jugando con fuego y te vas a arrepentir", dijo Pérez Silveiro.

Pasadas las ocho de la noche fue liberado bajo la amenaza de que volverán por él.

"Hoy te vas, pero nos vamos a ver porque de nuevo tú vas a estar sentado aquí y prepárate para lo que viene", lo amenazó el teniente coronel Rivalta.

El historiador fue expulsado como profesor de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas en 2015 por su posición política contraria al régimen cubano.