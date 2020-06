Se multiplican las muestras de solidaridad con los refugiados en su día

En el Día Mundial de los Refugiados, que por acuerdo de la Asamblea General de Naciones Unidas se celebra cada 20 de junio desde 2001, los mensajes de solidaridad con quienes han tenido que buscar amparo fuera de sus países se multiplicaron en las redes sociales.

“Más de cinco millones de venezolanos salieron de nuestro país huyendo del régimen criminal de Chávez y Maduro”, escribió en Twitter el sábado la líder opositora venezolana María Corina Machado. “Muchos dejaron todo aquí para ayudar a sus familias e incluso salvar sus vidas. Hoy, #DíaDelRefugiado, mi respaldo y cariño, donde estén. Volverán!”

La fecha fue elegida por la ONU para hacerla coincidir con el aniversario de la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados del 28 de julio de 1951, que definió en Ginebra a quién podía concedérsele el estatus de refugiado y a quién no, porque la categoría excluyó a los criminales de guerra que huyen de sus países en busca de protección legal.

La Conferencia de Ginebra en 1951 estableció asimismo las responsabilidades de las naciones que conceden asilo a los refugiados y los derechos que estos deben tener en tales casos. Igualmente, determinó cuándo los beneficiarios del estatus de refugiado pueden viajar de un país a otro sin necesidad de visa.

“En el Día Mundial de Personas Refugiadas continuemos la exigencia a los estados para que provean de protección a millones de personas refugiadas venezolanas y centroamericanas que han huido de masivas violaciones de derechos humanos, violencia y persecución en sus países de origen”, escribió en su cuenta de Twitter la directora para América Latina de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.

La Conferencia otorgó el estatus de refugiado a quien “como resultado de los acontecimientos ocurridos antes del 1ro de enero de 1951, y debido al temor fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular o de opinión política, esté fuera del país donde nació y no puede, o por ese temor, no está dispuesto a valerse de la protección de ese país; o quien, al no tener una nacionalidad y estar fuera del país de su residencia anterior como resultado de tales circunstancias, no puede o, debido a tal temor, no está dispuesto a volver a él”.

Otro que compartió sus opiniones sobre la fecha fue el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Michael Kozak.

“Natasha es sólo una de más de cinco millones de venezolanos forzados a escapar de su país en busca de una mejor vida”, escribió Kozak en referencia a Natasha León, enfermera venezolana refugiada en Argentina desde marzo de 2019. “En este Día Mundial de Refugiados, Estados Unidos está con Natasha y con todos los venezolanos que añoran el regreso de su país a la democracia”.