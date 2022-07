"¡Se me muere mi hijo!", madre cubana clamó por una ambulancia para salvar a su hijo

El joven Andy Agüero Barrios, de 26 años, falleció este jueves en el Hospital Miguel Enríquez (La Benéfica), en La Habana, en estado de deshidratación, después de esperar varias horas por una ambulancia en el policlínico Rafael Valdés, del municipio Cotorro.

"Estoy en el policlínico Rafael Valdés desde por la mañana esperando una ambulancia porque necesita una transfusión, tiene 6.3 hemoglobina y está ensuciando sangre. La doctora está cansada de llamar para todos lados y no aparece una dichosa ambulancia; vino una hace un momento con un caso y no se lo quiso llevar, la señora y la doctora le pidieron un troquer para ponerle otro suero y ni eso nos dejaron (...) Se me va a morir mi hijo. No tengo cómo llevármelo por mis propios medios. ¡NECESITO UNA AMBULANCIA, SE ME MUERE MI HIJO!. Espero que tomen conciencia. Por favor necesito ayuda urgente, una ambulancia”, denunció su madre Maritza Barrios en Facebook antes del trágico desenlace.



Su tía Beatriz Barrios, quien reside en España, dijo a Radio Martí que el joven padecía autismo y era ciego y se encontraba con falta de aire cuando finalmente fue trasladado en una ambulancia en la que el chofer y otros dos ocupantes iban escuchando música y sin aplicar los protocolos de emergencia.



“Esperando la ambulancia todo el día y la ambulancia no llegaba. Los médicos dicen que llamaron a todas partes y, al final, fue una ambulancia y, cuando ya pensaban que se lo iban a llevar, no se lo quisieron llevar porque dicen que llevaban a una señora de 92 años y que no podían llevarse el otro caso también”, relató la tía del fallecido.

Según la señora, su sobrino llegó con vida al hospital y en opinión del clínico que lo recibió, el joven “venía con una gran deshidratación y era muy difícil que se salvara”.

La mujer agregó que “en el policlínico no le estaban poniendo el suero que se le tenía que poner" y que estaban esperando a que se estabilizara para hacerle "el chequeo para ver qué era lo que tenía”.

“Al final, no se sabe lo que tenía”, explicó la mujer, quien enumeró algunos de los padecimientos que tenía el joven poco antes de morir: “fiebre […] todo lo vomitaba se ‘hacía caca’, tenía 6.3 de hemoglobina y parece que eso mismo, cuando llega con anemia, suele darle un infarto y creo que lo que le dio fue un paro”.



Al parecer, de acuerdo a lo explicado por el familiar de Agüero, sí había un vehículo para llevarlo al hospital pero “no permitieron trasladarlo porque la doctora dice que si lo trasladaba no llegaba al hospital porque ‘el niño’ tenía que ir con suero y tenía que ir con cuidados en la ambulancia”.



“Cuando llega la ambulancia, dice mi hermana que iban tres hombres delante en la ambulancia, iban con música puesta, no iban con las sirenas puestas e iban suave, normal, como otro coche normal y le dijeron a ella que ‘le cerrara el suero porque al niño se le estaba hinchando el brazo. ¡Y nadie iba con el niño dándole atención!, al final, si se hubiese atendido, creo que podía salvarse”, concluyó Barrios.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)