“Se ha caído solo”: tres fake news sobre el ataque del caza ruso Su-27, al dron estadounidense MQ-9

Falso: “El dron estadounidense violó las fronteras del espacio aéreo ruso”

Realidad: El aparato no tripulado MQ-9 Reaper de las FFAA de EEUU estaba operando en el espacio aéreo sobre el mar Negro, cuya zona de agua no es «mar interior» de Rusia, y el Kremlin no tiene un derecho «exclusivo» para usar el mar y el espacio encima de él. El mar Negro es explotado no solo por Rusia, sino también por Ucrania y los Estados miembros de la OTAN. Por eso el VANT de Estados Unidos, país de la Alianza del Atlántico Norte, tenía todo el derecho de estar en el espacio aéreo internacional sobre el mar Negro.

El Comando Europeo de las FFAA de EEUU insiste que el VANT estaba realizando un vuelo en el espacio aéreo exclusivamente internacional, sobre el mar Negro. Además, el dron no pudo violar las “fronteras rusas” de ninguna manera, ya que el lugar de colisión del avión de combate ruso y el aparato no tripulado MQ-9 está señalado en el mapa publicado por la Fuerza Aérea de EEUU. El diagrama muestra que el punto más cercano de la frontera rusa, Novorossiysk, está en el lado opuesto de la colisión con el avión ruso.

También cabe recordar que el Kremlin manipula las declaraciones sobre la “frontera rusa” tratando de legalizar la ocupación temporal de Crimea. De acuerdo con las normas internacionalmente reconocidas, la península invadida es territorio ucraniano. Después de la ocupación del centro de control en Simferopol por parte de los ocupantes, el control de los vuelos en el espacio aéreo ucraniano pasó a los centros de control de Odesa y Dnipro. En 2014, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) confirmó oficialmente que el espacio aéreo sobre Crimea pertenece a Ucrania, y solo Ucrania puede aceptar y controlar los vuelos de aviones y otras aeronaves en esta área.

El portavoz del Comando de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuriy Ignat, en su comentario a la editorial Pravda.com.ua, ha confirmado que el VANT estadounidense estaba realizando, con el acuerdo del gobierno ucraniano, operaciones rutinarias en el espacio aéreo ucraniano sobre el mar Negro de manera regular.



Falso: “El dron ha entrado en un vuelo incontrolado con pérdida de altura y cayó al agua por las bruscas maniobras. Los cazas rusos no han entrado en contacto físico con el MQ-9”

Realidad: Rusia realmente no abrió fuego contra el dron, sin embargo, los cazas Su-27 entraron en contacto físico con el VANT estadounidense.

Inmediatamente después del incidente, el Comando Europeo de EEUU declaró que la causa del accidente del dron sobre el mar Negro fueron las acciones «peligrosas, poco profesionales e imprudentes» de los pilotos rusos. Según los militares estadounidenses, en la mañana del 14 de marzo, durante la misión del VANT, el MQ-9 empezó a ser perseguido por dos aviones de combate rusos, Su-27. Como resultado de las acciones «incompetentes y poco profesionales» de los rusos, uno de los Su-27 colisionó con la hélice del MQ-9 estadounidense, por lo que las fuerzas de EEUU tuvieron que derribar el dron en aguas internacionales.

Para confirmar su versión, el Comando Europeo de EEUU ha publicado un vídeo obtenido del dron hundido. En las imágenes se puede observar cómo el Su-27 ruso empieza a soltar combustible sobre el aparato no tripulado colisionando, después, con el MQ-9 dañando sus hélices.

El coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas, John Kirby, ha expresado seguridad en que los aviones de combate rusos persiguieron y atacaron deliberadamente al dron estadounidense. Las FFAA de EEUU actuó de acuerdo con el derecho internacional, y el vídeo publicado por el comando estadounidense “muestra de manera convincente lo que sucedió, y simplemente destruye la mentira rusa”, añadió Kirby.

Falso: “Rusia ha salvado muchas vidas interceptando el VANT estadounidense… La OTAN es parte del conflicto en Ucrania. En este contexto, la destrucción de las plataformas de inteligencia occidentales que operan en la región salvará miles de vidas… Estados Unidos se ha convertido en parte del conflicto”

Realidad: Este tipo de drones realmente pueden transportar misiles, sin embargo, el MQ-9, que estaba realizando una misión en el mar Negro, estaba desarmado y no suponía ninguna amenaza para los aviones rusos.