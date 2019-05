Se disparan casos de dengue en Sancti Spíritus

El municipio de Sancti Spíritus presenta el mayor nivel de infestación por dengue a nivel nacional, según reconocen las autoridades de salud.

El pasado viernes, el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud Pública informó a la prensa oficial que la cantidad de hospitalizados por dengue en lo que va de año supera el total de ingresos del año anterior.

“Hasta el momento no tenemos que lamentar ninguna pérdida, no hay fallecidos por dengue, lo podemos decir así categóricamente. En lo que va de año no hemos tenido fallecidos, ni en al año anterior tampoco por dengue. Pero sí hemos tenido un número importante de ingresados en nuestras terapias, que duplica en cuatro meses todos los que tuvimos el año pasado y los pacientes están llegando en estadios ya avanzados de la enfermedad. Eso tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, que no acuden al médico en tiempo, que se esconden, que esperan a ver si les pasa. Ya llegan avanzada la enfermedad y tiene que ir directo a las terapias”, dijo al periódico Escambray.

"El 40 por ciento de los casos que se están procesando están dando positivo. Quiere decir que de cada 100, 40 casos dan positivo. El país está hoy aproximadamente en el 5 o 6 por ciento, nosotros estamos en un 40 por ciento", reconoció dijo el funcionario.

Para la periodista y residente de la ciudad Aimara Peña González hay áreas vitales que influyen directamente en esta situación y donde no se trabaja:

“Realmente la situación es bastante delicada. Sancti Spíritus tiene una infraestructura muy antigua, es una villa. El agua cuando la ponen por la mañana y por la tarde en la ciudad, las calles completas están llenas de agua. Los días pasan y los charcos están y a eso nadie le hace nada”.

“En la ciudad en cualquier parte hay un tiradero de basura, la gente la tira porque realmente no hay dónde echarla. No es un problema de indisciplina social sino de una infraestructura que no existe y la dirección del gobierno y del partido no está haciendo lo que le toca hacer”, criticó Peña González.

Por su parte el también comunicador Adriano Castañeda agrega que hay faltante del químico con el que se fumiga y además son nulos los controles con quienes viajan a países con alto riego epidemiológico.

"No hay seriedad en la fumigación, están viajando a Haití, Guyana y no le hacen ningún tipo de cuarentena", dijo Castañeda residente de Sancti Spítirtus.