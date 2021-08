Crecen denuncias de que Cuba oculta las verdaderas cifras de muertes y contagios por COVID-19

El número de fallecidos que no aparecen en el reporte diario del Ministerio de Salud de Cuba continúa en ascenso, alertaron desde la isla cubanos entrevistados por Radio Televisión Martí.

Además han informado sobre la ausencia de los pocos medicamentos disponibles, que ya ni siquiera se encuentran en el mercado negro, el desplome de los centros hospitalarios provocando que se haya disparado el total de personas aisladas en sus casas por sospechas de haber contraído el virus, ya que no han logrado hacerse una prueba diagnóstica por la carencia de PCR en la isla.

Ya colapsó el servicio de urgencias e internamiento en el Hospital Clínico Quirúrgico Celia Sánchez Manduley en la ciudad de Manzanillo, provincia Granma, aseguró el doctor Santiago Márquez Frías.

“Ante el incremento de las muertes, todos los pacientes que están falleciendo por COVID-19, son trasladados directamente desde el hospital Celia hacia lugares distantes, en zonas rurales de la provincia, como es el caso del poblado de San Francisco, allí es donde los están enterrando”, señaló el galeno.

En Guantánamo se desplomaron el transporte y los servicios fúnebres, así lo reconoció el Director Provincial de Servicios Comunales, Ihosvany Fernández, en una entrevista con la TV Sol Visión.

El director de servicios comunales asegura que el total de muertes allí, por cualquier causa, había aumentado al comienzo del mes a más de 60 por día desde alrededor de 12 como promedio.

Sin embargo, datos oficiales muestran no más de 10 muertes por COVID-19 diarias en Guantánamo en esos días, lo que sugiere que no se reportan muertes de la enfermedad respiratoria, indica Reuters.

Uno de los incineradores de la provincia se averió debido a su uso excesivo, dijo Fernández, por lo que estaban instalando otro y usando distintos vehículos estatales para transportar los cadáveres debido a los insuficientes autos fúnebres en la provincia.

“En Guantánamo están muriendo por COVID-19 personas diariamente que no lo está informando el gobierno, yo pasé dos días ingresado en el Hospital Provincial Agostinho Neto, allí no hay medicinas, no hay oxígeno y no hay camas disponibles”, declaró el activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Henry Couto Guzmán, convaleciente de coronavirus.

Los médicos en el hospital municipal Roberto Rodríguez, en Morón, no quieren trabajar por falta de recursos, la institución de salud está bajo una auditoria administrativa por las reiteradas críticas de la población a causa del mal servicio, reportó la periodista de la Agencia de Prensa Libre Avileña, (APLA) Dairis González Ravelo.

“136 médicos que habían pedido licencia sin sueldo en el municipio, fueron forzados y tuvieron que reincorporarse al trabajo en las instituciones de salud. También hubo 18 fallecidos ayer en Morón y, sin embargo, eso no salió en los medios oficiales de información”, dijo la comunicadora.

Las autoridades limitaron desde este miércoles la movilidad en Holguín ante el aumento del contagio por la pandemia, desde la capital provincial, doctor Ramón Zamora, quien está aislado en su barrio con COVID-19, informó:

“En los policlínicos no hay PCR para hacerse las pruebas y tenemos una enorme cantidad de personas dentro de los repartos que están contagiadas con el coronavirus sin ningún tipo de recursos, ni medicamentos, tampoco alimentación”, apuntó Zamora.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel le declaró la guerra a los vendedores ilegales de medicamentos, desde la Televisión Cubana anunció: “Se acabó ya la contemplación con la venta ilegal de medicamentos”.

Desde la ciudad de Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol dijo que ya no hay ningún medicamento en la bolsa negra, "han desaparecido, y este martes, me pasé el día en la calle, visité 14 farmacias y no encontré nada”.

Sobre el nivel de contagio dijo: “Son más las personas que están contagiadas en la calle que los que tienen controlados en centros hospitalarios”

Durante una visita de trabajo a la provincia de Cienfuegos, el Primer Ministro Manuel Marrero, señaló que “Con sólo 406, 000 habitantes tiene el cuadro epidemiológico más complicado de Cuba”.

En esa provincia, el periodista Alejandro Tur Valladares comentó que hay "un serio déficit en toda la ciudad, en los centros donde se hacen esas pruebas de Test Rápidos, así como de PCR y los medicamentos están en falta total”.

Y desde Alquízar, en la provincia de Artemisa, la activista Diasniurka Salcedo, denunció la crisis en su municipio.

“Cada día fallecen más personas, los números que ellos ponen para nada coinciden con la cifra real de muertes y el total de personas contagiadas”, argumentó la activista.

Cuba reportó este miércoles 8, 605 casos nuevos de COVID-19 y 76 fallecimientos a causa de la enfermedad, elevando a 483, 710 el total de contagios y a 3, 684 el número de muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado.

Permanecían ingresados 96, 632 pacientes, de ellos 45,383 casos activos, 47, 023 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.

La provincia de Cienfuegos reportó el mayor número de los nuevos contagios, con un total de 1, 645, seguida por La Habana con 1,471 y Holguín, con 947 entre los territorios más afectados por la pandemia.