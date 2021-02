Se agota capacidad de aislamiento en La Habana: adoptan nuevas medidas

Cuba reportó este jueves otras 4 muertes y 670 nuevos casos de coronavirus, la mayoría en La Habana, donde a partir de la explosión de contagios no hay capacidad para aislar a todos los contactos, reconocieron las autoridades.

La capital, con 364 positivos en el día, sigue presentando los “mayores niveles de transmisión de la enfermedad y una amplia dispersión del contagio en sus 15 municipios”, informan los medios estatales, pese las continuas medidas de refuerzo para contener la situación.

Ahora se ha elaborado “un plan que contempla otras 22, asociadas fundamentalmente al incremento de la eficiencia de la pesquisa; el trabajo en los controles de focos; y la manera de tratar los casos confirmados desde el primer momento”, dijo el gobernador Reinaldo García Zapata en una reunión de trabajo sobre la pandemia, sin ofrecer más detalles, informa el Tribuna de La Habana.

Según el viceprimer ministro, Roberto Morales Ojeda, las autoridades de Salud “revisan modos de hacer en lo relacionado con el tratamiento que se debe dar en La Habana a los contactos que no vayan a centros de aislamiento”.

Mientras, los habaneros se quejan de que las restricciones establecidas, como el toque de queda, no son eficientes ni resuelven el problema. Una usuaria que se identifica como Lady Laura Santos Pérez dijo en la cuenta de Facebook del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) que en su municipio la medida no se respeta.

“El toque de queda a partir de las 9 lo quitaron y yo no me he enterado??? Si no es así, los exhorto a que visiten los barrios de noche para que vean la movilidad de personas y vehículos. Exactamente estoy hablando de Arroyo Naranjo, el municipio que reportó 53 casos hoy”, dijo en referencia al reporte del miércoles, 24 de febrero.

Según Jessica Castillo Grillo, en San Miguel del Padrón “es la misma gracia, las personas transitan después de las 9 pm como si nada”. En otros municipios la situación es la misma.

Kinia Fernández comenta que en Boyeros, “después de las 9, hasta los borrachos empiezan a salir”, y “en el Cotorro es igual”, subraya Taymi Hernández.

Este jueves, permanecían ingresados en la isla 19,487 pacientes relacionados con el virus, de ellos 3,157 sospechosos, 11,941 en vigilancia y 4 mil 389 confirmados activos, informó el MINSAP.

En terapia intensiva se atienden 61 pacientes: 33 críticos y 28 graves.

Desde el inicio de la pandemia 47,566 personas han sido diagnosticados con COVID-19 en Cuba, y 312 han fallecido a causa de la enfermedad, de acuerdo a cifras oficiales.