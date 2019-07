Santiago de Cuba sin transporte privado: ¿Qué dicen las autoridades?

¿Huelga o ‘paro transportista’? Este miércoles se cumplen diez días de la entrada en vigor de la regulación de precios al transporte privado -impuesta por el gobierno local en Santiago de Cuba- y diez días de la negativa de los transportista a acogerse a tal imposición.

Ya las autoridades han reconocido al menos la paralización, a la que denominan ‘paro transportista' y no huelga, como comúnmente se le conoce a una protesta similar.

En una intervención ante el canal Tele Turquino, la vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial, Mayra Pérez González, mostró su sorpresa ante lo que algunos medios están llamando “Huelga o ‘paro transportista’”.

La nueva medida de la rebaja de precios en el transporte privado supone –en ocasiones- hasta un 60%, so pena de perder su licencia de operaciones por dos años o verse obligado a una multa de hasta mil pesos en moneda nacional.

Un reporte del diario oficial Sierra Maestra conmina, a nombre la población, la “incorporación de estos trabajadores que ante el cambio han reaccionado de una manera no esperada”.

En entrevista con el periodista de Radio Televisión Martí, Tomás Cardoso, el periodista independiente Yosmany Mayeta ha puesto la alerta sobre la exigencia de la funcionaria Pérez González.

"Ha dado un ultimátum a los transportistas hasta este viernes (5 de julio) donde le ha dicho que si ellos no se reincorporan a prestar el servicio a la población, le será retirada operativa, tras quitarles esa licencia operativa serán multados con $4,500 y hasta pueden decomisarles el vehículo”, indicó Mayeta.

La situación es caótica, indicó Mayeta, y aseguró que afecta incluso los viajes intermunicipales.

“Podemos ver caos en todas las paradas”, y agregó que ahora solo cuentan con la deprimida transportación estatal, con horarios específicos.

Para Carlos Amel Oliva, líder juvenil del grupo opositor UNPACU, “es un escenario marcado por la incertidumbre: el Estado no tiene cómo satisfacer el hueco que deja en el transporte público este paro de los transportistas privados, y por otro, es imposible que los transportistas (privados) con las exigencias actuales puedan prestar ese servicio”.

¿Quién paga ‘los platos rotos’?

Como colofón a estas jornadas de desasosiego, en medio de las vacaciones escolares, la Empresa de Transportación de Trabajadores (Transmetro) de la capital santiaguera fue premiada con la distinción Vanguardia Nacional por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

En un acto realizado el 27 de junio, el director de la citada entidad, José Manuel Monier del Toro, se congratuló: “Nuestro pueblo se lo merece y seguiremos esforzándonos para brindarle un servicio de excelencia”.

Aunque la imposición de los precios supondría una mejora para la ciudadanía, las exigencias de los privados se apoyan en que el litro de combustible es de $1.20 CUC, lo que los ha llevado a paralizar sus operaciones.

Para que se tenga una idea, en tramos de hasta 78 km, entre la cabecera municipal Santiago de Cuba y Contramaestre los precios son de $15.00 en los camiones, $17.00 en camionetas y $33.00 en automóviles.

Para el transporte desde la zona urbana los precios han sido fijados a $1.00 hacia el poblado de El Caney, Boniato o el reparto Abel Santamaría, conocido como “El Salado”, ubicados a las afueras de la ciudad.

En comentarios al reporte del Sierra Maestra, del día 23 de junio, los foristas señalan la mala asignación de los vehículos por ruta en la ciudad.

“Eran las 8 y 40 de la mañana y había mucha gente, ningún transporte particular, pasaron tres ruteros. De momento aparecieron dos rutas 5 al mismo tiempo, una rígida grande y una Diana; unos cuantos indisciplinados no respetaron la cola y hubo empujones. Las dos guaguas cargaron al mismo tiempo, la Diana no esperó su turno. La cantidad de personas disminuyó notablemente, al poco tiempo nos cruzó en el camino la articulada del clínico. No es para cortarse las venas, está malo, pero no crítico. Opino que si hubiera un poco de organización fuera mejor”, explicó Yunier S.

Otro solamente identificado como Pi, denunció: “Abel Santa María (reparto) los pisicorres están cobrando 5 pesos desde ayer lunes 1 de julio, ¿y entonces?”.

“Con un tren en la mañana y otro en la tarde Contramaestre-Santiago sería el final de todos los problemas, que daría solución a San Luis, Palma Soriano y Contramaestre”, concluyó otro lector.

[Con entrevistas de Tomás Cardoso, para Radio Televisión Martí, reportes de la prensa oficial y redes sociales]