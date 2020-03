Sanders visitó Cuba en 2014 y elogió al régimen, indica Alan Gross

El estadounidense Alan Gross, quien estuvo cinco años encarcelado en la isla, está acusando al senador Bernie Sanders de elogiar al país comunista durante una visita que le hizo mientras cumplía sentencia en una prisión cubana, anuncia National Public Radio (NPR).

Gross fue detenido en 2009 y condenado en 2011 a 15 años de prisión por "acciones contra la integridad territorial del Estado" cuando intentó llevar al país equipos para conectar a Internet a la comunidad hebrea de Cuba.

Sanders, aspirante a la candidatura demócrata en la carrera presidencial, visitó la isla como parte de una delegación senatorial en 2014, mismo año en que Gross fue liberado el 17 de diciembre cuando Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el inicio del acercamiento entre La Habana y Washington.

Sanders, quien recientemente ha recibido numerosas críticas por su defensa del régimen cubano y del legado de Fidel Castro, visitó la isla junto a los senadores demócratas Heidi Heitkamp (Dakota del Norte) y Jon Tester (Montana).

Durante la reunión de una hora, el senador por Vermont le dijo al prisionero que no entendía por qué otros criticaban a Cuba, dijo Gross en una entrevista con NPR.

"Dijo, cita: 'No sé qué está tan mal con este país'", recordó Gross.

La cadena radial asegura que la campaña de Sanders se negó a comentar sobre la reunión con Gross, y que Tester no recordaba la discusión.

"Una fuente cercana a Heitkamp dijo que el entonces senador de Dakota del Norte recordó que Sanders parecía ignorar la reunión con Gross y que se produjo un incómodo intercambio, pero no recordaba el comentario exacto". indica NPR.

En un entrevista con Politico, concedida en 2016, Gross mencionó el encuentro con Sanders.

"Tenía la impresión de que Bernie no veía que había tanto mal en el país que estaba visitando", y luego agregó “Oh, no, no, no. Realmente no. Realmente no. No dijo tanto como eso".

A raíz de la liberación de Gross el senador demócrata dijo que estaba "muy contento y complacido" de que se restablecieran las relaciones con Cuba.

"Aplaudo al presidente por comenzar las conversaciones para establecer relaciones diplomáticas plenas con Cuba, al igual que la mayoría del resto del mundo", dijo Sanders.

"Este es un gran paso adelante para terminar la Guerra Fría de 55 años con Cuba. Las relaciones diplomáticas normales significarían no solo que los estadounidenses tengan la oportunidad de visitar Cuba, sino que las empresas en Vermont y en otros lugares pueden vender productos allí ”.