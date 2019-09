Sancionan a 6 peloteros cubanos por pelea durante juego Industriales- Holguín

Peloteros sancionados Industriales: Yusnier Rosabal Ortiz (No. 18): Separación de la 59 Serie Nacional.

Lisbán Correa Sánchez (No. 58): Suspensión por un año.

Randy Linares Rodríguez (No. 21): Suspendido durante 10 juegos de la 59 Serie Nacional. Holguín: Enmanuel Chapman Ayón (No. 99): Suspensión por un año.

Pedro J. Almeida Tamayo (No. 12): Suspensión por un año.

Osday Silva Hernández (No. 3): Suspendido durante tres juegos de la 59 Serie Nacional.