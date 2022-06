Saily González denuncia que fue maltratada ante oficiales del MININT (VIDEO)

La activista cubana Saily González Velázquez denunció el violento arresto al que fue sometida el día de ayer después de que saliera a manifestar pacíficamente en la calle por la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo "El Osorbo".



El arresto quedó grabado en video, porque cuando la activista marchaba también se encontraba realizando una directa desde su perfil de Facebook. González Velázquez permaneció más de 7 horas detenida y fue sometida a varios interrogatorios, donde incluso fue "golpeada" por un agente.



"Si a ustedes les pareció violenta la manera en como ese hombre me trató, se horrorizarían de la manera como me trató el otro", explicó la activista, narrando su interrogatorio en "Instrucción Penal".



La cubana recordó que cuando fue bajada de la patrulla para que entrara a la estación, un represor le hizo "una llave" que no le permitía caminar correctamente.

"Yo entré gritando del dolor a este corredor donde me hacen los interrogatorios. Es una llave donde te ponen la mano atrás, te viran del dolor, no puedes caminar", denunció.



González Velázquez dijo que, a pesar de que cuando era maltratada de esta manera había oficiales de MININT que observaban la situación, estos no hicieron nada para defenderla. Además acusó de "machistas" a las instituciones del Estado porque justifican la violencia asegurando "que ella se lo busca".



"El que es capaz de hacer eso a una persona que no conoce porque piensa diferente es capaz de hacérselo a su madre y a su mujer", afirmó.



La activista exclamó que cuando fue dirigida a un cubículo, ella en forma de protesta, comenzó a cantar canciones que reflejaban su oposición al gobierno cubano, y los oficiales que la custodiaban la amenazaron diciéndole que iban a “tomar medidas si continuaba". "Tienen el poder, pero no tienen el control", respondió.



Cuando finalmente fue interrogada por varios represores, fue amenazada de ser acusada por los delitos de "desacato" y "difamación" y denunció que el régimen cubano gobierna a través del "terrorismo de estado".



Durante su detención, González Velázquez fue requisada completamente y tuvo que quitarse su vestimenta: "Me tuve que agachar desnuda, me revisaron zapatos, la falda, todo lo que tenía". Además, denunció que cuando le devolvieron su teléfono, se dio cuenta de que se lo habían mojado y aseguró que no prendía.



En el interrogatorio los agentes represores cuestionaron el por qué pedía la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y la de El Osorbo y también fue amenazada en varias oportunidades con ser procesada. González Velázquez fue liberada con "acta de advertencia verbal" por provocar desórdenes públicos a través de sus redes sociales.



La cubana invitó a los cubanos a que no tengan miedo a manifestarse y explicó que no basta protestar haciendo una directa o hacer post en redes sociales. "Las calles no son de revolucionarios (..) nosotros tenemos derechos, es un derecho humano manifestarse, y la rebelión también es un derecho".



La semana pasada, González Velázquez fue invitada por Estados Unidos a participar en la IX Cumbre de las Américas, sin embargo, la Seguridad del Estado le prohibió salir de su vivienda el día que le tocaba ir a buscar la visa en la Embajada de Estados Unidos en La Habana.



El violento arresto de la activista fue condenado por Amnistía Internacional. "Las agresiones, las detenciones arbitrarias y la criminalización contra personas defensoras de Derechos Humanos son parte de la política de represión del gobierno de Cuba", denunció la organización.