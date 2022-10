Sacerdote denuncia acción deshonrosa contra iglesia católica en Madruga: "sé quiénes son los cómplices"

El padre Kenny Fernández denunció que la Iglesia Católica de Madruga, en Mayabeque, fue desacralizada al amanecer de este lunes por personas que dejaron escombros en frente a su sede.



"Los que pretenden manchar el honor de la Iglesia Católica con estas acciones, no están haciendo más que deshonrarse a sí mismos", señaló el sacerdote, e invitó a los que quieran "conocer la cara real de las relaciones humanas Estado-Iglesia Católica en Cuba" a mirar la foto que ofrece como evidencia en Facebook.



En en mensaje publicado en la red social, el padre Fernández denunció que responsables de estas acciones actúan con la complicidad de las autoridades.

"No sé ni voy a averiguar quienes son los autores de estas deshonrosas acciones, pero sí sé quienes son los cómplices:



- los mismos que están pidiendo 20 años de cárcel para uno o varios jóvenes de Madruga por supuestamente poner carteles considerados por ellos como deshonrosos contra el PCC, son los que permiten que la Iglesia Católica sea deshonrada de esta manera.



- Los que no permiten basura frente a la sede del PCC, pero sí en el frente de la Iglesia.



- ¿¿¿Los mismos agentes que me vigilan día y noche no saben quien es el autor de esta deshonra???", escribió el religioso en la red social.



En varias oportunidades, el sacerdote cubano ha manifestado su apoyo a los cubanos que han pedido libertad en las protestas populares, condenando a su vez la represión con la que las autoridades han respondido a sus demandas.

A principios de octubre, el religioso bendijo a los manifestantes que se han lanzado a las calles de la isla a exigir el respeto a sus derechos básicos.

"Saludos a todos los manifestantes, a todos los que están exigiendo sus derechos en las calles, sus justos reclamos de luz, agua, comida, libertad", dijo el padre Kenny en un breve mensaje en video publicado en sus redes sociales.