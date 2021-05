"Me indigna la impunidad con la que el gobierno cubano miente una y otra vez", declaró el padre Fernando Gálvez, párroco de la Iglesia Católica de San José de Lugareño, en Camagüey, refiriéndose a la situación que se vive en Cuba.

“Es necesario que en Cuba exista la libertad de expresión, no es posible que existan leyes que con ellas luego puedan reprimir a las personas. No puede ser que en noticias diarias constatemos cómo las personas son reprimidas, violentadas, encarceladas. No es justo lo que están viviendo tantos cubanos por expresarse libremente”, dijo el religioso en entrevista con Radio Televisión Martí.

“Hay un gobierno que miente impunemente, con leyes inhumanas y brutales amparadas en la Constitución esquizofrénica, con un pueblo legalmente amordazado, convaleciente de adoctrinamiento y fanatismo”, agregó el sacerdote.

Según Gálvez “es una situación muy injusta la que están viviendo los cubanos, los activistas, cualquiera que intente disentir a las opiniones o al modo de actuar del gobierno cubano”.

“Hay un gobierno que actúa tiránicamente sobre las personas y no es justo que esto suceda y por tanto no es moralmente aceptable que permanezcamos en silencio. Es necesario que esto se respete, no puede el gobierno actuar así impunemente, necesitamos expresarnos para poder construir la Cuba que cada uno soñamos”.

El padre Gálvez, de 33 años, invitó a las personas a “unirse en el reclamo legítimo por los derechos humanos y la libertad de expresión, en la causa de tanta gente que sufre por expresar sus criterios del tipo que sea”.

“Eso no puede ser un delito, por favor, es necesario que el gobierno de Cuba comprenda que tiene que respetar la voz de las personas”, aseguró.

Fernando Gálvez es uno de los sacerdotes cubanos que en enero redactó y firmó la declaración “He visto la aflicción de mi pueblo”, que refleja la crisis política, económica y social que vive el país.