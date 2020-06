Alertan que diplomáticos castristas podrían boicotear presentación de Ruiz Urquiola

El científico Ariel Ruiz Urquiola hablará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar al régimen de Cuba como violador de los derechos fundamentales de los cubanos, pero opositores alertan que su denuncia corre el riesgo de ser boicoteada por funcionarios del régimen, como ha sucedido en ocasiones anteriores.

Reconocidos líderes de la oposición cubana y activistas pro derechos humanos y democracia, firmantes del documento Compromiso Democrático, han sentido como propia la victoria de Ariel, quien tras varios días en huelga de hambre y sed frente a la Oficina de la Alta Comisionada Michelle Bachelet consiguió ser escuchado en el más importante foro mundial de DDHH.

"Él, como intelectual brillante que es, podrá hablar sobre las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que sufre el pueblo cubano en su conjunto. Pero no sólo eso: también podrá ratificar de viva voz las denuncias que ha formulado valientemente desde la misma Cuba por las violaciones que él personalmente y sus familiares han sufrido a manos de los agentes del régimen castrista", dice un comunicado de los opositores cubanos.

"Conocemos las fullerías que en ocasiones similares anteriores han perpetrado los ‘diplomáticos’ del régimen cubano. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al bochornoso escándalo que ellos escenificaron en la reunión celebrada en la sede del Consejo Económico y Social de la ONU, en Nueva York, el 20 de octubre de 2018. Expresamos nuestra esperanza de que, durante la declaración del doctor Ruiz Urquiola, no se toleren desafueros semejantes.

También confiamos en que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no se limite a escuchar al profesor, sino que también actúe y adopte decisiones pertinentes, que se ajusten a sus planteamientos. Esperamos que, en base no sólo a las declaraciones que formule Ruiz Urquiola, sino también a las otras muchas que se han formulado a lo largo de los años en foros análogos, países democráticos sancionen la violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen castrista", alertan los firmantes de Compromiso Democrático.

Ariel Ruiz Urquiola ha sido en los últimos años una de las voces más persistentes en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Su activismo político contra el régimen va aparejado de su defensa ambientalista y de la causa por los derechos de la comunidad LGBTI de Cuba.