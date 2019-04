Rubio: es hora de "estar hoy con Venezuela" o permitir que Cuba la colonice

El senador estadounidense Marco Rubio instó hoy a "los oficiales militares" de Venezuela a que apoyen al presidente del Parlamento de ese país, Juan Guaidó, en su "esfuerzo por restablecer la democracia".

"Este es el momento para que los oficiales militares #Venezuela cumplan con su juramento constitucional y defiendan al Presidente interino legítimo @jguaido en este esfuerzo por restablecer la democracia", escribió Rubio en Twitter tras el anuncio de Guaidó del inicio del "fin de la usurpación" del poder por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.



"Puedes escribir la historia en las horas y días venideros", añadió.

Rubio publicó en su cuenta el vídeo grabado poco antes por Guaidó en la base militar de La Carlota en que el anunciaba que "la familia militar de una vez dio el paso" para unirse a él.

"El Presidente interino legítimo de #Venezuela @jguaido ha estado acompañado esta mañana por miembros del ejército en la base de la

fuerza aérea Miranda. Es hora de que cada rama del Gobierno, incluyendo el TSJ (Tribunal Supremo) ayude a restaurar el orden constitucional", agregó.

El senador republicano por Miami consideró que "después de años de sufrimiento, la libertad está esperando a la gente de #Venezuela".



"No dejes que te quiten esta oportunidad. Ahora es el momento de tomar las calles en apoyo de su legítimo gobierno constitucional. No permitas que este momento se escabulla. Puede que no vuelva", aseguró Rubio.

El senador se preguntó si al jefe del Estado Mayor venezolano, Vladimir Padrino; al presidente del TJS, Maikel Moreno; y el liderazgo de las Fuerzas Armadas para "estar hoy con Venezuela" o permitir "los esfuerzos de Cuba para colonizar Venzuela "Pueblo de #Venezuela su destino ahora esta en sus manos. Ha llegado el momento de recuperar su patria y su libertad", añadió.