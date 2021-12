Rubio celebra avances en proyecto de ley contra trabajo esclavo chino (VIDEO)

El senador cubanoamericano Marco Rubio celebró el martes que su propuesta "Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur" está en camino de convertirse en ley.

La Región Autónoma de la Etnia Uigur, en Xinjiang, China, ha sido señalada por abusos contra los ciudadanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y trabajo esclavo. Numerosos países y organismos internacionales han denunciado que desde estos campos de concentración chinos se comete un genocidio contra las etnias musulmanas.

"Desde hace dos años, las empresas estadounidenses, las grandes empresas, han estado presionando contra mi proyecto de ley para acabar con el uso de mano de obra esclava en China. Como país, nos hemos vuelto tan dependientes de China que hemos hecho la vista gorda ante la mano de obra esclava que fabrica nuestros zapatos, nuestros paneles solares y mucho más. Pero eso cambió hoy. Después de meses de arduo trabajo y negociaciones mi Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur se convertirá en ley", declaró el representante republicano en un comunicado.



Rubio añadió que se trata de un proyecto de ley de sentido común que exige a los importadores estadounidenses verificar que los productos fabricados en Xinjiang no han sido elaborados con mano de obra esclava.



"En otras palabras, la prueba está ahora en las empresas: la carga recae en ellos para que demuestren que no en sus operaciones no están utilizando los campos de trabajo. Y si no puede probarlo, entonces su producto no ingresa a los Estados Unidos. Es así de simple", explicó en el comunicado divulgado por su oficina.



"Espero e insto al presidente Biden a que promulgue el proyecto de ley de inmediato. Es hora de poner fin a nuestra adicción económica a China, y eso comienza por tomar medidas enérgicas contra el trabajo esclavo", concluyó el senador.