El régimen prohíbe encuentro con jóvenes en La Habana al autor de “Los pájaros tirándole a la escopeta”

El cineasta cubano Rolando Díaz, realizador de filmes como "Los pájaros tirándole a la escopeta" y "En tres y dos", denunció en Facebook este domingo que fue censurado nuevamente en La Habana, tras haber reclamado, días antes, voz para quienes sufren represión en Cuba. También declaró que se siente identificado con los jóvenes del 27N y 11J.

Durante la presentación al público de su película "Dossier de ausencias" que compite en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Díaz criticó en el conocido cine del Nuevo Vedado "un país sin voces diversas", devorado por "el miedo" y "la censura" por parte de las instituciones estatales a los cineastas jóvenes.

"Después de mis palabras en el Cine Acapulco me prohibieron un Encuentro que estaba programado previamente con 30 jóvenes, la mayoría estudiantes del último año de la carrera de Periodismo que iban a ver y debatir mi discrepante película de 1999 'Si Me Comprendieras'", dijo.

"Como suelo ser bien pensado, quiero creer que las buenas personas que me hicieron saber que el evento quedó suspendido, prohibido, descartado, desechado… no fueron responsables de la execrable decisión, sino que ha sido obra del Gran Hermano, ese ojo que te ve y toma las decisiones que considera pertinentes sin que el perjudicado ni siquiera sepa a quien dirigirse, porque si hablas con las Buenas Personas que sin querer ejecutaron la sentencia (no pretendo ser irónico creo realmente que son gente que ama el cine y hacen muchísimo por él) nunca te van a dejar saber lo que pasó. No pueden. En fin, una vez más, El Mar", explicó en su post.

Sin embargo, el creador cubano, que salió del país a mediados de los 90, dijo que en su visita a la capital cubana pudo conversar sobre dirección de cine "con algunos jóvenes que tienen proyectos muy calientes sobre el presente nacional", en una charla organizada por la productora independiente Wajiros.

Comentó además que tuvo "la inmensa suerte" de reunirse informalmente con una representación del Cardumen, "aquellos jóvenes de la Muestra de Cine del ICAIC que terminaron siendo parte activa del 27N e incluso del 11J".

"Jóvenes valientes y desenfadados que consideran que el diálogo con las Autoridades está roto y lo pregonan a los cuatro vientos. Sin miedo. En ellos me veo reflejado… aunque yo me fui. Ellos, los que quedan aún en esta tierra, son para mí un ejemplo. Yo me fui. Me voy. Ellos permanecen", subrayó el cineasta.

Por último, hizo un comentario sobre el filme “Corazón Azul”, de Miguel Coyula. "Está absolutamente prohibida. Es apasionante la mirada cinematográfica de Miguel. Su composición del cuadro. El uso de la luz, las atmósferas, el montaje. La actriz protagónica, Lynn Cruz, está fascinante en un personaje misterioso y críptico en ocasiones, tiene una mirada que da miedo. Te lanza por el insondable camino de lo desconocido sólo con descubrir sus increpantes ojos que envueltos entre su pelo te lanzan hacia el vacío ignoto", afirmó Rolando Díaz. "Me cautivó".