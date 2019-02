Richard Branson organiza concierto en frontera entre Venezuela y Colombia

El cubano Dafnis Prieto fue galardonado el domingo por la Academia de la Grabación de EE.UU con el premio Grammy al mejor álbum de jazz latino.

Con "Back to the Sunset" el percusionista de Santa Clara compitió con su compatriota Elio Villafranca quien aspiraba al mismo premio con el álbum "Cinque".

Prieto, ganador de la beca MacArthur en 2011 y nominado al Grammy en 2007 en la misma categoría, agradeció el premio de este año y lo dedicó a quienes lo apoyaron, a sus amigos y a su familia.

Los premios de la academia reconocen 84 categorías.

​Lista de ganadores más relevantes de la 61 edición de los Premios Grammy



Mejor álbum del año: "Golden Hour", Kacey Musgraves

Mejor grabación del año: "This Is America", Childish Gambino

Mejor canción del año (composición): "This Is America", Childish

Gambino y Ludwig Goransson

Mejor artista novel: Dua Lipa

Mejor actuación pop de dúo o grupo: "Shallow", Lady Gaga y

Bradley Cooper

Mejor actuación pop individual: "Joanne", Lady Gaga

Mejor álbum de pop vocal: "Sweetner", Ariana Grande

Mejor álbum de música electrónica o dance: "Electricity", Silk

City & Dua Lipa, con Diplo & Mark Ronson

Mejor actuación rock: "When Bad Does Good", Chris Cornell

Mejor canción rock (composición): "Masseduction", Jack Antonoff &

Annie Clark (St. Vincent)

Mejor álbum rock: "From the Fires", Greta Van Fleet

Mejor álbum de música alternativa: "Colors", Beck

Mejor canción de R&B (composición): "Boo'd Up", Larrance Dopson,

Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane

Mejor álbum de música urbana contemporánea: "Everything is Love",

The Carters

Mejor álbum de R&B: "H.E.R.", H.E.R.

Mejor actuación rap: empate entre "Bubblin", Anderson .Paak y

"King's Dead", Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake

Mejor canción rap (composición): "God's Plan", Drake

Mejor álbum rap: "Invasion of Privacy", Cardi B

Mejor canción country (composición): "Space Cowboy", Kacey

Musgraves

Mejor álbum country: "Golden Hour", Kacey Musgraves

Mejor álbum de jazz latino: "Back To The Sunset", Dafnis Prieto

Big Band

Mejor álbum de pop latino: "Sincera", Claudia Brant

Mejor álbum latino de música rock, urbana o alternativa:

"Aztlán", Zoé

Mejor álbum de música regional mexicana: "México por Siempre",

Luis Miguel

Mejor álbum latino de música tropical: "Anniversary", Spanish

Harlem Orchestra

Mejor álbum de americana: "The Joke", Brandi Carlile

Mejor álbum reggae: "44/876", Sting & Shaggy

Mejor vídeo musical: "This Is America", Childish Gambino