Rescatan a 26 cubanos en bote a punto de zozobrar en Cayos de Florida

La Guardia Costera rescató en los Cayos de Florida, en el extremo sur de Florida, a 26 cubanos que intentaron llegar ilegalmente a EEUU en un rústico bote de madera que estaba a punto de zozobrar y deportó a 25 de ellos este martes.



La institución precisó en un comunicado que los inmigrantes fueron rescatados en buen estado de salud, pero no detalló cuándo fue interceptada la embarcación.



Uno de los cubanos fue remitido a las Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y enfrenta posibles cargos criminales que no fueron detallados por las autoridades.



Los otros 25 fueron deportados este martes a Cuba en una embarcación de la Guardia Costera.



"Es una suerte que el barco no se hundió o terminó en tragedia, como hemos visto recientemente en el Estrecho de Florida", manifestó el capitán Jason Ryan, del Séptimo Distrito de la Guardia Costera en Miami.



Los inmigrantes en apuros fueron avistados por una embarcación 77 kilómetros (48 millas) al sureste de Long Key, en los Cayos de Florida, un rosario de islas y el punto más cercano de EEUU a Cuba.



La Guardia Costera agradeció al "buen samaritano" y la Marina de Guerra de Estados Unidos que contribuyeron en el rescate.



En enero de 2017, el entonces presidente Barack Obama (2009-2017) canceló la política "pies mojados/pies secos" decretada en 1995, mediante la cual los cubanos que tocaban territorio eran favorecidos con la Ley de Ajuste Cubano y podían quedarse en el país e incluso obtener residencia permanente, mientras que los otros eran deportados a la isla.



Poco antes de la eliminación de ese beneficio, en el Estrecho de Florida se registró un inusual arribo de migrantes provenientes del país caribeño, en vista de que muchos anticiparon el fin de "pies mojados/pies secos", ola migratoria que ha decaído en los últimos años.

(EFE)