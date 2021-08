Reportan como desaparecido al líder opositor Manuel Cuesta Morúa

En paradero desconocido se encuentra desde horas tempranas de este miércoles el opositor Manuel Cuesta Morúa, informó a Radio Martí la activista María Elena Mir Marrero.

Según Mir Marrero, Cuesta Morúa se dirigía a acompañar a la también activista y periodista independiente Eralidis Frómeta a la prisión Combinado del Este, en La Habana, donde se encuentra recluido Lázaro Yuri Valle Roca, esposo de Mir Marrero.

“Hoy, en horas de la mañana (...), al salir (Cuesta Morúa) de su casa para La Habana, parece ser, por los comentarios que me hace su pareja, él regresa y le dice que va a dejar la mochila y el celular porque la Seguridad (del Estado) está fuera de su casa”, explicó la activista.

Mir Marrero explica que, al marcharse, Cuesta Morúa le dice a su pareja que “si en treinta minutos no contacta, es que está detenido. Ella esperó cuarenta minutos, me llamó, y me dice todo lo que había pasado. Manuel se dirigía a acompañar a Eralidis Frómeta al Combinado del Este a llevarle la jaba al esposo, a Yuri, que le habían comunicado que fue trasladado de Villa Marista al Combinado”.

“[…] Nunca llegó (Cuesta Morúa) a donde estaba Eralidis, y no se sabe de Manuel desde horas temprano en la mañana. Yo voy a salir de casa y en la esquina me han dicho (la policía política) que no, que no puedo salir, ni hoy ni mañana, que es preferible que esté en casa antes de que en una cárcel húmeda, fría y llena de bichos, y que me proteja de la Covid, que ellos, no me van a dejar salir ni hoy, ni mañana, ni pasado”.

Según Mir Marrero, cuando se llama al número telefónico dispuesto para dar información sobre detenidos (18806) “te dicen que (Manuel Cuesta Morúa) no está reportado en ningún lugar y, encima de todo eso”, agregó la activista, “ellos te dicen que no hay desapariciones en Cuba y, en este momento, Manuel Cuesta Morúa está desaparecido”, concluyó.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)