Renuncian dos periodistas de El Toque ante presiones de la Seguridad del Estado

Meilin Puertas Borrero y José Leandro Garbey, periodistas del portal digital independiente El Toque, informaron a través de las redes sociales de su renuncia debido a la presión ejercida por la Seguridad del Estado.



Con “un nudo en la garganta hago pública mi renuncia a El Toque”, declaró en un posten Facebook Puertas Borrero. “Me voy porque otros me obligan. Me obligan a irme de El Toque y a no trabajar más en un medio alternativo, y guardar, casi por ende, mi título bajo un colchón”, añadió.

La joven comunicadora señala que se va “con la cabeza en alto, mi dignidad completa y mi mente limpia porque, mientras pude, hice el periodismo que siempre soñé”.

“¡Yo NO soy el enemigo. Yo NO estoy traicionando a nadie!”, afirmó.



José Leandro Garbey también comunicó en Facebook su decisión de renunciar al medio independiente.

"Esta decisión ha sido, quizá, la más difícil de mi vida por el contexto en que fue tomada. Antepongo el bienestar de mi familia -que es lo más importante- y la consecución de mis objetivos personales a mi derecho (…) a informar”, subrayó.

“No soy una amenaza para el Estado cubano. No estoy confundido, como tampoco lo están mis amigos. Intento decir lo que pienso, hacerme escuchar, solo eso. Guste o no. Señores inquisidores: no esperen de mí un Mea Culpa. ¡Renuncio!”, concluyó el periodista.



El pasado jueves, 25 de agosto, miembros de la policía política impidieron a seis periodistas de El Toque asistir a una conferencia internacional sobre medios de comunicación que sesionaba esta semana en Argentina.



Al respecto, el informativo independiente, fundado en 2017, declaró:

“El largo brazo de la represión trata de quebrarlos por la sencilla razón de querer ejercer el periodismo libre en una dictadura. Ha sido una práctica arbitraria y recurrente del régimen cubano impedir la participación en eventos en el extranjero o la salida del país con fines personales a activistas políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y otros actores de la sociedad civil que le resulten incómodos”

"Sin explicaciones y bajo la discrecionalidad que permite la legislación cubana, nuestros colegas han sido «limitados», y pasan a engrosar la larga lista de quienes sufren la vulneración de sus derechos más elementales por razones políticas. Bajo supuestos tan genéricos, como espurios e inmorales, léase «razones de Defensa, Seguridad Nacional e interés público», hoy nuestros colegas, como antes otros periodistas independientes, activistas y ciudadanos, pagan con la limitación de su libertad de movimiento el costo de pretender ejercer sus derechos y su profesión", denunció el medio independiente, creado con el apoyo de la organización no gubernamental holandesa RNW Media y sustentado por convenios con organizaciones de cooperación internacional que trabajan en Cuba e ingresos de servicios de comunicación.



De acuerdo con el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, Cuba es uno de los países en todo el continente americano donde se restringe inexorablemente este derecho humano universal.

El informe señala que los periodistas independientes, artistas, activistas por los derechos humanos, y todo aquel que ejerce la libertad de expresión y prensa en Cuba, "son víctimas de persecución, acoso, actos intimidatorios, confiscación de equipos de trabajo y represión…, en una clara violación del Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.