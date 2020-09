Renuncia médico hostigado por críticas en Facebook: "no voy a permitir que me humillen"

El doctor Alexander Raúl Pupo Casas, acusado por la dirigencia del hospital Ernesto Guevara de la Serna, en Las Tunas, de violar la ética médica por las publicaciones críticas que realiza en su perfil de Facebook, renunció este martes a su cargo antes de que se haga oficial el fallo de una comisión investigadora en su contra.

El lunes en la tarde se reunió la comisión de ética con la dirección del hospital y el doctor Pupo Casas para dar a conocer el resultado de la investigación, comentó Alexander en entrevista con Radio Martí.

“Me fue notificado por la subdirectora del hospital, que efectivamente el comité ético dictaminó en mi contra, es decir falló en mi contra. Ellos alegan que sí violé la ética médica, en el principio de lo que es médico ante la sociedad. Yo le respondí que la misión de un doctor hacia la sociedad debe ser proporcionar salud, y que yo ese principio jamás lo había violado”, destacó el galeno.

Luego de esta decisión de la comisión, y antes de ser expulsado del centro hospitalario, el doctor Pupo Casas decidió presentar su renuncia al hospital y también al sistema de salud cubano.

“Por tal motivo, y antes de que ellos emitan el fallo por escrito y ante la comisión disciplinaria, no voy a permitir que me expulsen, que me humillen, mi dignidad es mía, esa no me la van a poder quitar, y antes de que ellos hagan una injusticia, antes de que me pisoteen, yo renuncio formalmente al sistema de salud cubano, esperando que en alguna parte del mundo encuentre la justicia que aquí no me dieron”, dijo el médico.

Y concluye que su caso no es el primero, y no será la última víctima de este tipo de injusticia que cometen quienes ejercen el poder en el país.

Durante la jornada, la universidad de Ciencias Médicas de Holguín, donde estudió Pupo, también se sumó a la campaña en redes sociales en contra del médico.

“Hoy me lo están haciendo a mí, se lo hicieron al estudiante de medicina, se lo han hecho a tanta gente, y para mí no puede quedar impune este crimen, este delito que están cometiendo ellos contra mi persona. Ellos si violaron la ética cuando montaron una campaña difamatoria hacia mi persona, cuando han tratado de desmoralizarme frente a mis compañeros. Ellos si han violado todos los principios morales cuando han intentado sugestionar a mis compañeros para que no hablen a mi favor. Ellos sí, yo no”, concluyó Pupo Casas.