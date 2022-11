Reiteran llamado a crear una coalición internacional para impulsar la libertad de Cuba (VIDEO)

La Asamblea de la Resistencia Cubana reiteró este domingo el mensaje expuesto por el Dr. Orlando Gutiérrez Boronat en la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC, en la Ciudad de México, en el que reiteró el llamado a crear "una gran coalición internacional" para impulsar la libertad de Cuba.



Gutiérrez Boronat recalcó que el tema de Cuba debe estar entre las principales prioridades que líderes latinoamericanos deben afrontar para lograr la estabilidad de la región.



El coordinador de la Asamblea de la Resistencia enfatizó que los cubanos han venido recuperando la confianza y la fe entre sí tras el levantamiento popular del 11J, pero que aún no cuentan con el suficiente apoyo internacional.



“Las protestas siguen a nivel de barrio, de municipio, de provincia, y vemos que hay un aparato estructurado en la supuesta prensa libre del mundo occidental que no reporta sobre esto, no se sabe que esto está ocurriendo", señaló el activista.



Gutiérrez Boronat recordó que en Cuba hay más de mil presos políticos, de ellos, 122 son mujeres. "Es el país del mundo que más mujeres presas políticas tiene, 122 presas políticas, mujeres jóvenes que han salido a organizar a sus comunidades para el cambio”, subrayó.



Desde el foro en la capital mexicana, el activista cubano cuestionó el papel silente del presidente Andrés Manuel López Obrador frente al régimen de la Habana.

“Un presidente que alaba, como este presidente, a la tiranía que existe en Cuba. Un presidente que dice las mentiras sobre Cuba, sobre el exilio cubano, que yo he visto a este hombre decir, no es un hombre que quiera lo mejor para México. Quien no ama la verdad no es confiable”, afirmó Gutiérrez Boronat.

El conferencista invitó a desmitificar a la revolución cubana, para evaluar con hechos el peligro que esta representa para las instituciones democráticas del mundo y, especialmente, de América Latina.

"Lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en México debe ser una lección muy clara de lo peligroso que es el contagio de este régimen totalitario”, concluyó.