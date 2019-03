Refuerzan seguridad en mezquitas de Florida

El Senado estadounidense aprobó este jueves una resolución rechazando la declaración de un estado emergencia por parte del presidente Donald Trump para construir un muro en la frontera con México.



Por 59 votos contra 41, la resolución fue aprobada por el Senado donde los republicanos son mayoría. Trump ha prometido vetarla y es poco probable que el Congreso tenga suficientes votos para imponer su voluntad.



Aun así la votación es una marcada expresión de disenso por parte de los republicanos, pues es la primera vez que el Congreso usa su poder para rechazar una declaración de emergencia presidencial.



Trump declaró la emergencia para soslayar al Congreso y conseguir los fondos que desea para el muro fronterizo. Pero incluso en los momentos previos era evidente que la oposición republicana crecía.



Los senadores republicanos Lamar Alexander, Mitt Romney y Toomey dijeron que votarán a favor de la resolución. Eso elevó la oposición republicana a ocho senadores _ el doble de lo necesario para asegurarse de que la medida sería enviada a la Casa Blanca.

El senador cubanoamericano Marco Rubio emitió un comunicado explicando sus razones para votar a favor de la resolución:



"Tenemos una emergencia en nuestra frontera, y es por eso que apoyó que el Presidente use fondos decomisados y dinero de la lucha antidrogas para construir un muro. Sin embargo, no puedo apoyar el uso de fondos que el Congreso explícitamente asignó para la construcción y actualización de nuestras bases militares. Esto crearía un precedente que un futuro presidente pudiese abusar para impulsar programas como el “Green New Deal”, especialmente dado el acogimiento al socialismo que estamos viendo en la política de la izquierda".



Trump ha prometido que la vetará. Parece claro que el Congreso carecerá de la mayoría de dos tercios necesaria para anular su veto, algo que Trump mencionó el jueves.



"La vetaré. (La declaración de emergencia) no será anulada”, les dijo Trump a reporteros. “Es una votación de seguridad nacional”.

Hasta el momento, Trump no ha bloqueado ningún proyecto de ley. Para revertir un veto presidencial hace falta una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado, pero en la resolución sobre la frontera no hay votos suficientes para hacerlo.