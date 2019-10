Reexportaciones a Cuba de zona libre panameña sumaron $335 millones en 2018

Las reexportaciones a Cuba de la Zona Libre de Colón (ZLC), la mayor del continente y situada en el Caribe de Panamá, sumaron $335.5 millones de dólares en el 2018, informó este miércoles la administración del emporio comercial, que participará con cinco empresas en la Feria Internacional de La

Habana el próximo noviembre.



La ZLC estará representada en la Feria Internacional de La Habana que se celebrará del 4 al 8 de noviembre próximo por empresas de los rubros de calzados, ropa, motocicleta y servicios logísticos, indicó este miércoles su administración en una declaración pública.



La subgerente de la ZLC, Olgalina de Quijada, comentó que para la Zona Libre de Colón "es importante seguir fortaleciendo la relación con Cuba y que continúen llegando los empresarios y turistas de la isla a comprar".



De acuerdo a las estadísticas difundidas este miércoles, entre enero y septiembre pasados ingresaron a la zona franca panameña 34.500 cubanos, "lo que supera la entrada (de isleños) en igual período del 2018", dijo la ZLC sin más precisiones.



"En cuanto a movimiento comercial, las reexportaciones a la isla el año pasado totalizaron unos 335.5 millones de dólares", añadió la información oficial.



Quijada aseveró que "no se han dejado de dar visas a empresarios cubanos e incluso, a través de la Asociación de Usuarios, se coopera con información al Servicio Nacional de Migración para agilizar el trámite de las visas a los empresarios de la isla".



Panamá aprobó en octubre de 2018 una "tarjeta de turismo" para que ciudadanos cubanos sin visado estampado y con carné de cuentapropista, certificado de creadores (artesanos) o que hubieran viajado anteriormente a Panamá o a un tercer país, pudieran entrar y permanecer en territorio panameño por hasta 30 días para hacer compras, pero el mecanismo fue suspendido "temporalmente" el pasado 24 de julio por el Gobierno.



Antes de esa suspensión temporal, el Gobierno había decretado, en marzo pasado, que los cubanos debían tener una visa estampada para ingresar a Panamá, incluidos aquellos que obtuvieron la tarjeta de turismo y que entraron con ella al país.



El presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, Daniel Rojas, dijo en agosto pasado a Efe que para agilizar la llegada de los compradores cubanos las empresas de la zona franca mandaban cartas a la oficina de Migración panameña respaldadas con los expedientes de adquisiciones.



"Nosotros lo que le hemos pedido a Migración (de Panamá) es que no nos quite el derecho a que los clientes vengan. Hay compañías que tienen un expediente completo, impecable, de clientes cubanos. De esos clientes se mandan cartas a Migración y Migración les va a sacar la visa inmediatamente. Eso sí se está haciendo", afirmó entonces Rojas.