Reconocen fallos en sistema de Salud Pública entre causas de alarmante tasa de mortalidad infantil en Ciego de Ávila

Invasor, Órgano Oficial del Partido Comunista de Cuba en Ciego de Ávila, reveló que la cifra de mortalidad infantil en esta provincia se ha duplicado en el 2021.

La mortalidad en Ciego de Ávila es la más alta de Cuba, 13.8 por cada mil nacidos vivos. Este año la provincia registró un total de 45 fallecimientos de bebés menores de un año; frente a 23 documentados en el 2020.

De estos 45, 8 fallecieron por problemas congénitos y enfermedades genéticas, y uno de los casos fue “una familia que no quiso interrumpir el embarazo”.

El artículo publicado el martes, bajo el título “Mortalidad infantil en Ciego de Ávila, seguimos sin ver la luz”, informa además sobre las muertes de 11 mujeres tras el parto.

Luis Carmenate Martínez, funcionario del Programa Materno Infantil (PAMI) y jefe del Grupo Provincial de Ginecología y Obstetricia, citó entre las principales causas dificultades en la atención prenatal, la evaluación de los riesgos en las embarazadas y la aplicación de protocolos.

Además explicó que inciden otros factores como "el bajo peso al nacer y la prematuridad en la morbilidad y la mortalidad del territorio, asociados, fundamentalmente, a la hipertensión arterial, el crecimiento intrauterino retardado y el embarazo en la adolescencia. Muchos bebés llegan al servicio de Neonatología con pesos extremos (menos de 1 500 y 1 000 gramos), que ponen en riesgo su vida y extienden la estadía hospitalaria”.

El funcionario reconoció que “la situación constructiva de los salones de parto y cesárea, y de otras estructuras en el Hospital Provincial General Docente Doctor Antonio Luaces Iraola, ha propiciado un alza de las infecciones asociadas a los servicios sanitarios, y los pronósticos no son buenos”.

El periódico señala que en las áreas de Salud —consultorios médicos de la familia, "a veces las gestantes no reciben el seguimiento oportuno" y que "han faltado profesionales en puestos clave".

Uno de los lectores del diario comentó al pie del artículo que es lamentable que Ciego de Ávila tenga un retroceso de 20 años en la mortalidad infantil y afirmó que el problema está dado por un cambio en las políticas del Ministerio de Salud.

"Por haber trabajado 34 años dentro de ese bello y humano programa, opino. Son varios factores que el Dr. Carmenate expuso, pero hay que añadir que la Pandemia desarticuló el trabajo en su conjunto en el sector y otros sectores y organizaciones de masas de acompañamiento al programa. Pero su génesis viene de hace más de 20 años, cuando se inicia a desarticular el trabajo Intersectorial, que hoy No funciona y es vital. No existe un sistema de Promoción y Educación para la salud (fue desmontado ), los grupos básicos de trabajo no están completos y su accionar requiere apoyo del sector que no ha sido suficiente. Se han perdido profesionales con experiencia en el Programa por políticas y decisiones en la provincia de sus directivos de forma totalmente equivocadas y carentes de Ciencia y de experiencia. Considero otras causas: que no se han cuidado profesionales de valía como obstetras, pediatras, enfermeras clínicos, de las atenciones Primarias y Secundarias. Considero se debe revisar las motivaciones y barreras que tiene el personal que trabaja en esa área tan sensible", escribió el profesor Ernesto René Salcedo Rocha, trabajador de la Dirección Provincial de Salud Pública - Ciego de Ávila.