Recomendaciones de Amnistía Internacional al gobierno cubano

El Dr. José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, aceptó públicamente que las cifras oficiales de muertes por COVID-19 en el país no reflejan la realidad.

En los reportes diarios que ofrece el MINSAP “sólo ingresan los que en el momento de su deceso tienen un PCR positivo”.

El que muchos pacientes fallezcan antes, incluso de que se sepan los resultados de los test, es otro motivo, según Portal Miranda, para que no aparezcan en las estadísticas como muertes por coronavirus.

Quizás este reconocimiento de la inexactitud en los reportes de fallecidos por Covid-19 de parte del ministro de Salud se deba a las innumerables denuncias que, tanto ciudadanos como trabajadores sanitarios han venido realizando a través de las redes sociales en aras de llamar la atención sobre la realidad que enfrenta el país y la urgente necesidad de aceptar la ayuda humanitaria.

Al respecto, el doctor Miguel Ángel Ruano Sánchez publicó en su perfil de Facebook un post pidiendo atención sobre la “Manipulación de las verdaderas causas de muerte en fallecidos”, lo cual constituye, según afirmó “un delito médico legal”.

“Atención Cuba están cerrando los certificados de defunción en los hospitales de la isla igualmente por orden del gobierno, la causa de muerte es la misma para todos: Tromboembolismo pulmonar.... por eso la cifra para ellos de fallecidos por Covid oficial es tan baja... Manipulación de las verdaderas causas de muerte en fallecidos, es un delito médico legal ! Qué caracteriza la causa básica de muerte ? En lo esencial, ella no depende de nadie. Tiene, por así decirlo, autonomía o personalidad propia; no es secundaria a ninguna entidad nosológica, es por eso que se trata de enfermedades plenamente reconocidas por todos, con categoría independiente. Esto no significa que no se deba a trastornos y estados patológicos, hereditarios congénitos o adquiridos de esa enfermedad (comorbilidades) como pudiera ser una enfermedad hipertensiva de causa renal pero no es la causa que decide la muerte.Por tanto, la característica principal, además de ser una enfermedad conocida como la producida por el COVID-19, es que no depende directamente de otra; por ejemplo, cirrosis hepática, diabetes mellitus, hipertensión arterial, arteriosclerosis generalizada, tuberculosis, SIDA, tumoraciones malignas, etc. Nótese que no solo se trata de enfermedades crónicas, pues este hecho no tiene nada que ver en cuanto a lo que estamos tratando y que hay una causas básica de enfermedad aguda.Los certificados médicos de defunción tienen claro estos aspectos y no dejan espacios a la equivocación. Simplemente son unos descarados!”

Un médico de la provincia de Cienfuegos habló a la publicación independiente 14ymedio sobre el conteo de fallecidos en esa provincia.

"En estos días han fallecido 32, 34 pacientes. Anoche fallecieron 36 pacientes, de los cuales solamente 4 tenían PCR positivo en el momento de la muerte. Son los únicos registrados como muertos por coronavirus, pero en realidad los otros 32 eran pacientes post-covid, por lo cual no los cuentan", dijo el doctor.

El científico cubano Eduardo López-Collazo, quien recientemente perdió a su hermana por coronavirus, dijo al diario New York Times que cree que el gobierno cubano está subregistrando las muertes por COVID-19.

López Collazo, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz, en Madrid, España y coautor del bestseller Coronavirus. ¿La última pandemia? considera que esta manipulación de las cifras de hace "de manera sistemática, para presentar un panorama más optimista".