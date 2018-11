Pablo Neruda fue un premio Nobel cuya poesía narraba la vida y las luchas de los latinoamericanos comunes, y cuya vida se mantuvo como un símbolo de resistencia a la dictadura.

Sin embargo, la decisión de rebautizar con su nombre el del aeropuerto internacional “Arturo Merino Benítez”, el más concurrido de Chile, ha sido recibida con indignación por activistas de derechos humanos que argumentan que el honor es inapropiado para un hombre que admitió en sus famosas memorias “Confieso que he vivido” haber violado a una mucama.

El comité cultural de la cámara baja de Chile votó este mes a favor del cambio de nombre del aeropuerto de Santiago por el de Pablo Neruda.

Carolina Marzán, diputada que votó a favor de la medida, dijo a reporteros que el nombre del poeta "que enorgullece a todos los chilenos" debería ser lo primero que los visitantes vieran a su llegada al país.

Pero cualquier orgullo que los chilenos hayan sentido previamente por Neruda se está agriando en medio de una reevaluación provocada por una serie de protestas feministas dirigidas por estudiantes en todo el país.

El movimiento partió de una campaña por el derecho al aborto, y se ha visto reforzado por las protestas #NiUnaMenos, contra el feminicidio en América Latina, y el movimiento mundial #MeToo contra la violencia sexual.

"No hay una razón clara para cambiar el nombre del aeropuerto, y está sucediendo en un momento en que las mujeres apenas están empezando a atreverse a denunciar a sus abusadores", dijo Karen Vergara Sánchez, una estudiante y activista que protestó contra el acoso sexual durante una ola nacional de huelgas universitarias a principios de este año.

La controversia actual surge de una página en las memorias de Neruda, en la que describe la violación de una mucama en Ceilán, donde ocupaba un puesto diplomático en 1929.

“Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, las desbordantes copas de sus senos, la hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia”.

La escena pertenece a una narración más larga en la que Neruda detalla algunas de sus peripecias como cónsul en Colombo, Sri Lanka. La mujer de la que habla, a la que reconoce haber sometido a sexo no consensuado, era una camarera que iba a diario a su habitación a vaciar una bacinilla.

Aunque las memorias se publicaron hace más de 40 años, el pasaje solo se ha convertido en tema de debate en los últimos años, dijo Vergara Sánchez.

"Hemos empezado a desmitificar a Neruda ahora, porque recientemente hemos empezado a cuestionar la cultura de la violación", apostilló.

Isabel Allende, autora y activista por los derechos de las mujeres, argumentó que el trabajo de Neruda aún tenía valor. "Como muchas jóvenes feministas en Chile, me disgustan algunos aspectos de la vida y la personalidad de Neruda", le dijo a The Guardian. "Sin embargo, no podemos descartar sus escritos".

“Muy pocas personas, especialmente hombres poderosos o influyentes, se comportan admirablemente. Desafortunadamente, Neruda era una persona defectuosa, ya que todos somos de una manera u otra, y Canto General ─ una historia en verso de las Américas─ sigue siendo una obra maestra", dijo.

Neruda fue un escritor prolífico, pero también un activista político que ayudó a miles de refugiados republicanos a escapar a Chile después de la guerra civil española, y se convirtió en embajador en Francia durante el gobierno de izquierda de Salvador Allende. Murió en circunstancias sospechosas, días después del golpe militar de Augusto Pinochet.

Gabriel García Márquez lo alabó como "el mejor poeta del siglo XX", pero el debate actual también ha impulsado una reevaluación del mérito literario de Neruda.

La decisión de cambiar el nombre del aeropuerto, que lleva el nombre de Merino Benítez, el fundador de la fuerza aérea y la aerolínea nacional de Chile, ahora se dirige a la cámara de diputados para una votación final.

"Es hora de dejar de idolizar a Neruda y hablar sobre el hecho de que fue abusivo", dijo Vergara Sánchez. "El hecho de que sea un artista famoso no lo exime de ser un violador".