Realeza británica visitará Cuba; les preocupa la comida cubana (Video)

El heredero de la Corona Británica, Carlos de Inglaterra y su esposa, la Duquesa de Cornwall, tienen previsto visitar Cuba en la primavera, anunciaron el martes medios del Reino Unido.

El príncipe de Gales y Camilla serán los primeros miembros de la realeza de la Casa de Windsor que hagan una visita oficial a la isla comunista.

La duquesa hizo el anuncio durante una visita al Tribunal Supremo de Londres donde confesó sus temores por la gastronomía cubana al tiempo que destacó su interés por la arquitectura y la música de Cuba.

El diario The Times asegura que la visita es desde ya controversial: "Las relaciones de la duquesa con los líderes de Cuba será otra cosa. En un desliz diplomático que ha llamado la atención sobre el viaje incluso antes de que se haya anunciado oficialmente, ella planteó una preocupación que han expresado los visitantes durante años: que la comida cubana es terrible".

La baronesa Hale, presidenta de la Corte Suprema, quien pudo conversar con la duquesa sobre la eventual visita a Cuba comentó que Camilla estaba “muy ansiosa por ir a Cuba" y que el viaje sería "un gran evento" para los miembros de la familia real.

El periódico The Telegraph afirma que los rumores sobre esta visita se iniciaron después del encuentro el pasado mes de noviembre entre el príncipe Carlos y Miguel Díaz-Canel.

"Las visitas de la realeza británica a otros países son consideradas de alto rango desde que la reina puso fin a sus viajes en el extranjero. Cada viaje se lleva a cabo a petición de la Cancillería y se espera que los miembros de la familia real ejerzan un 'poder blando' y una diplomacia distinta a la de los políticos", comenta The Telegraph.