Rayma expone el drama del exilio venezolano con "Yo inmigrante"

Cuando el 4 de julio de 1946, Cándido Camero, oriundo del barrio habanero de El Cerro, arribó a Nueva York, no sabía que ésta sería su segunda ciudad, su otra patria, y que allí viviría por el resto de su vida.

Nunca olvida que llegó a la Gran Manzana para acompañar a los populares bailarines Carmen y Rolando, en un show donde Dean Martin y Jerry Lewis eran las estrellas. “Todo un gran espectáculo que toda mi vida he agradecido. Fui muy dichoso y creo que aún lo soy”, Cándido Camero dijo a Radio Televisión Martí sobre el punto de partida, hace casi 73 años a atrás, de una carrera meteórica y casi centenaria, a la que se niega a poner fin.

Camero fue quien introdujo el uso de las tres congas, con diferentes afinaciones, siendo éste uno de sus aportes en esta parte del mundo, fundamentalmente en el jazz y el latin jazz. Considerado entre los grandes congueros de todos los tiempos, es el único percusionista afrocubano ganador del Jazz Master Award, que concede la National Endowment for the Arts, uno de los más altos galardones de Estados Unidos.

Tenía 4 años de edad cuando su su padre, para complacerle el sueño de tocar rumba, le fabricó un par de tumbadoras con dos latas de leche condensada. “Así empecé yo a tocar. Luego ya vino el estudio, la seriedad, el trabajo, el esfuerzo. Sin una buena educación y sin respeto por uno mismo, por el trabajo y por la gente, no se puede lograr nada bueno en la vida”, aseguró.

Con más de 600 grabaciones en su haber como instrumentista, compositor o arreglista, el rey de las tres congas, como también se le llama, ha tocado con muchos de los grandes músicos del siglo XX. Charlie Parker, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Billy Taylor, Tito Puente, La Lupe, Celia Cruz, Duke Ellington, Dinah Washington, Gloria Estefan, Billie Holiday y su gran amigo Tony Bennett, son sólo algunos de ellos.

Miami, su otra Cuba

Camero aterrizó a Miami la madrugada del jueves. “Y tempranito ya estaba comiendo comida cubana. Aunque he vivido tanto tiempo en Nueva York, unos poquitos añitos, casi un siglo nada más, la verdad es que Miami siempre ha sido un lugar muy especial para mí. Me siento muy agradecido de cómo me tratan aquí. Me recuerda mucho a mi Cuba querida, a la que jamás regresé”, confesó el célebre tumbador.

Reconocido como el padre de la percusión cubana moderna, Camero es una verdadera leyenda viva. Para la comunidad de exiliados cubanos en el área de Nueva York y Nueva Jersey es “un símbolo del artista auténtico”, manifestó el dramaturgo y director Iván Acosta, quien hace casi dos décadas atrás le dedicara su documental Cándido Manos de Fuego, que recoge buena parte de la historia de este talentoso artista, que lleva 94 años tocando tumbadoras y otros instrumentos de percusión.

“Acompañarle otra vez a Miami es una tremenda aventura. Es muy impresionante y a la vez muy inspirador ver a este hombre, a pocos días de cumplir 98 años, regalando vida y música de la buena en cualquier parte, a cualquier hora. Yo me siento muy feliz de estar aquí con él y verle disfrutar y de que Miami le disfrute, porque de eso también se trata el arte, de compartir”, señaló el dramaturgo y director Iván Acosta, quien hace casi dos décadas atrás le dedicara su película documental Cándido Manos de Fuego.

Acosta es el fundador y director de la productora Latin Jazz USA, para la cual Cándido ha tocado en 14 conciertos, protagonizando 10 de ellos. El más reciente fue para celebrar sus 96 años y tuvo lugar el 18 de noviembre de 2017 en el teatro Aaron Davis Hall, enclavado en el corazón de Harlem y que es parte de CUNY, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, por donde han desfilado leyendas del jazz, el gospel, la música latina y el teatro musical. Un lugar histórico para despedir de los escenarios, como entonces se creía, al gran Cándido Camero en la Gran Manzana.

“Pero ciertamente no fue una despedida sino una fiesta más para celebrar su enorme obra y su infatigable energía”, reconoció Acosta. “Haber tenido a Cándido en tantos conciertos de Latin Jazz USA es un lujo sin par. Es un showman. Un genio. Una persona admirable en muchos sentidos. Como dice el coro, “Como Cándido no hay dos”. Y eso es mucha verdad”, sentenció Acosta, quien además le filmó para otro de sus documentales musicales, Cómo se forma una rumba.

Cándido y Cachao otra vez en Miami

Camero dice que ha comprobado que a pesar de su avanzada edad no desea despedirse de los escenarios. “Seguiré tocando mis tres congas hasta que Dios diga hasta aquí, porque es mi gran pasión”, aseguró a la agencia Efe hace poco.

“Y lo ha cumplido. Aquí está, otra vez en Miami, impresionando aún a todo el que lo ve tocar sus tres congas. Todo el que vaya al Adrienne Arsht Center de Miami este viernes al homenaje a Cachao, otro musicazo cubano, va a sentir una gran impresión e inspiración al ver a Cándido hacer sus solos únicos”, manifestó Acosta.

El prestigioso tumbador será una de las figuras claves de Cachao: The Master of Mambo, tributo al gran Israel “Cachao” López, quien fuera su amigo. “Es el único músico cubano vivo de esa gran generación de oro. Para mi es una dicha y un honor tenerle en este concierto. Cándido no podía faltar”, dijo el productor Omer Pardillo, responsable de la noche de este viernes 15 de marzo en el Adrienne Arsht Center, dedicada a los 100 años del creador de la descarga, donde Cándido compartirá escenario con Federico Britos, Juanito Márquez, Albita Rodríguez, Alfredo de la Fe, Néstor Torres y la Cachao Mambo All Star, entre otros ilustres invitados.

“Cachao es de los más grandes talentos que ha dado nuestra cubanía. Yo estuve aquí en Miami en su último gran concierto. Fue tremendo. Y ahora voy a estar otra vez con él aquí”, manifestó el legendario tamborilero.

Descarga en la WDNA

“Cándido no sólo no ha querido perderse este concierto tan importante para homenajear a Cachao, sino que ha estado recorriendo la ciudad, ha ido a entrevistas con los medios, a comer a restaurantes cubanos como Las Vegas, que le encantó y la dueña, Irina Vilariño, que es muy atenta, lo mimó. No se ha quedado a descansar un minuto. Ayer me acompañó en la presentación de dos de mis libros [El Super y Con una canción cubana en el corazón] en la librería Books and Books de Coral Gables, y allí la gente le aplaudió, le abrazaron, se tiraron fotos con él, le dieron mucho cariño. Por todo esto tampoco para. Y para cerrar con broche de oro su visita a Miami, mañana festejará su cumpleaños 98 en la WDNA, donde no olvidan su música”, apuntó Acosta.

La WDNA, emisora pública de Miami especializada en jazz, agasajará a Cándido con una descarga de múltiples instrumentistas. “Van a venir muchos amigos de muchos años atrás y otros jóvenes con los que igual me complace tocar. Será lindo, agradable y divertido porque una descarga es una fiesta”, acotó Camero.

A este evento del sábado acudirán varios de los músicos del homenaje a Cachao en el Adrienne Arsht Center. “Para ellos tocar con el maestro Cándido, es algo muy lindo y significativo, es un regalo en nombre de la amistad y de la buena música. Este viaje de Cándido a la Ciudad del Sol está bien cargado de música, memorias y emociones, no sólo para él y para mí y pea nuestro gran amigo el abogado Roberto Marrero, que nos acompaña, sino que a la vez es una ocasión única para los amantes de la cultura cubana y cubanoamericana. Estar en Miami esta semana es sin dudas una gran suerte”, destacó Acosta.

“Aquí en Miami hemos hecho varios conciertos con Iván Acosta, un excelente productor y un excelente amigo. El concierto anterior fue en Cuba Ocho, en la calle 8, a donde siempre vuelvo. Me gustaría vivir aquí lo que me queda de vida. Ver a tantos cubanos siempre me llena de emoción. Doy gracias a Dios por todo esto”, concluyó Camero.